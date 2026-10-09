Diego Poggi contó su historia con Robertito Funes y lo destrozó: "Pasó algo muy raro"

Diego Poggi contó una anécdota que vivió con Robertito Funes Ugarte durante su cobertura del Mundial en Miami y que le dejó una sensación extraña. El conductor lo relató en Bondi Live, en medio de los rumores sobre el futuro del cronista en Telefe.

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¿Qué pasó entre Poggi y Robertito Funes?

Poggi recordó que estaba en Miami por el Mundial y que un día coincidió con Funes Ugarte en Manolo, donde se quedaron conversando un buen rato. “Me pasó algo muy raro con Rober”, introdujo antes de contar los detalles de lo ocurrido.

Poggi contó el mal momento que vivió con Robertito Funes.

Una salida en vivo que habría molestado

Según su relato, mientras estaban juntos, desde la producción de un ciclo le consultaron si podía salir en vivo y aceptó. “Y justo me dijeron los chicos de Vero si podía salir en vivo y lo hice”, contó. Después, se enteró de una reacción que lo sorprendió: “Sé que Rober llamó diciendo ‘¿por qué lo pusiste a Poggi si yo estoy acá?’”.

Poggi fue prudente con la historia y dejó claro que no puede asegurar que haya ocurrido tal cual: “No sé si es verdad pero me lo dijo un productor”. Y marcó que no se trata de un enfrentamiento: “Yo lo quiero a él. Aparte cuando estuve ahí fue un divino absoluto”. Incluso intentó encontrarle una explicación con humor: “Capaz que es como mi perro que necesito cariño todo el tiempo”.

El momento de Robertito en Telefe

El relato se dio en medio de versiones sobre una posible salida del cronista tras casi nueve años en el canal. Funes Ugarte contó que le avisaron que pasaría de empleado en blanco a facturar, y que el contrato que le dieron “no me cerraba”. “Hoy estoy en un limbo, tengo que arreglarlo con abogados y contadores”, explicó.

También aseguró que no lo convocaron para hacer móviles durante la despedida de Lionel Messi en el Monumental, algo que lo sorprendió porque, según dijo, los móviles en la calle son uno de sus fuertes. Mientras tanto, se conoció que Sol Pérez conducirá la próxima temporada de La Noche de los Ex, un programa ligado a su figura. Hasta el momento, su situación sigue en conversaciones con la empresa.