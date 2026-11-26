Marcelo Bonelli cuestionó la postura del Gobierno de Javier Milei frente a los indicadores económicos y apuntó contra los funcionarios que ponen en duda las estadísticas cuando los resultados no acompañan el relato oficial. El periodista hizo su análisis durante el programa de Mario Massaccesi en TN, en medio de la discusión sobre si la Argentina atraviesa técnicamente una recesión.

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"Me causa mucha gracia los funcionarios que, cuando la estadística les viene bien, no discuten nada y, cuando les viene mal, empiezan a hacer un revisionismo histórico de la estadística", lanzó Bonelli, en una crítica directa a las explicaciones que aparecen desde el oficialismo cuando los números económicos generan preocupación.

El intercambio se produjo luego de que Massaccesi también cuestionara el lenguaje utilizado por algunos integrantes del Gobierno para describir las dificultades que atraviesa la población.

Marcelo Bonelli, reconocido periodista argentino.

Bonelli y Massaccesi apuntaron contra el discurso económico del Gobierno

El conductor puso como ejemplo las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la discusión de si el país se encuentra "técnicamente en recesión". También hizó alusión a una expresión utilizada por el propio Milei durante una entrevista: "No es que la gente no llega a fin de mes, la gente 'experimenta privaciones'", ironizó.

En ese sentido, cuestionó la utilización de expresiones complejas para referirse a situaciones cotidianas que, según planteó, los argentinos conocen de primera mano. "Cuando vienen esos ropajes complicados y difíciles de entender es porque evidentemente hay cosas que no quieren decir, o no se animan a decir: poner la verdad sobre la mesa, como si la gente no lo supiera", sostuvo.

Bonelli coincidió con el planteo y volvió a poner el foco en las consecuencias concretas de la situación económica. "La gente es la que sufre la recesión", remarcó. El periodista también se refirió a los argumentos que buscan relativizar la existencia de una recesión a partir de una eventual mejora mensual de determinados indicadores.

"Es como esto también: 'Bueno, hay recesión, pero en septiembre mejoró'. Bueno, hay una definición, hay un promedio del trimestre. Esto está científicamente convalidado en el mundo. No podemos discutir esta cosa", explicó.

Finalmente, cerró con una advertencia sobre la necesidad de reconocer el escenario económico antes de intentar revertirlo: "Si no admitimos la realidad, va a ser muy difícil salir de la realidad".