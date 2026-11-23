Durante una emisión en la pantalla de TN, el periodista Marcelo Bonelli analizó el delicado momento que atraviesa la economía argentina, marcado por la caída de la actividad productiva y la creciente turbulencia en el frente financiero. En el intercambio en el piso, se planteó la dificultad que enfrenta la administración nacional para encauzar el rumbo ante una postura oficial que evita modificaciones en el esquema vigente.

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La conversación se inició a partir de la expectativa por las cifras oficiales que dará a conocer el INDEC sobre la actividad económica. En la mesa señalaron que los registros ratificarán el proceso recesivo: "La real ya lo sabíamos que andaba muy mal. De hecho, esta semana van a estar los datos de actividad económica del INDEC y van a confirmar la recesión. Pero ahora tenemos otro componente que anda turbulento, que es el tema financiero, que supuestamente el ministro es especialista en esos temas", puntualizaron en el estudio.

El dilema de las tasas de interés frente a la divisa

Frente a la consulta sobre las herramientas para revertir el panorama mientras el Gobierno y el presidente sostienen que "esto se mantiene como hasta ahora, no cambia nada", Marcelo Bonelli describió la encrucijada monetaria que se presenta para contener la cotización de la divisa estadounidense.

"Mirá, la verdad que es una situación difícil porque seguramente lo que va a pasar va a haber un aumento de la tasa de interés para tratar de tranquilizar el dólar", explicó Bonelli al aire respecto de la respuesta que suele adoptar la autoridad monetaria ante la volatilidad cambiaria.

El impacto directo sobre la recesión

El periodista remarcó de inmediato el costo colateral que una decisión de esa naturaleza genera sobre el entramado productivo y el nivel de actividad general. Según su análisis, encarecer el costo del dinero profundiza el parate económico previo.

"Y lo que pasa es un aumento en la tasa de interés te afecta aún más la recesión, esto sin duda", advirtió Bonelli sobre la contradicción de variables en pugna. Para cerrar su diagnóstico sobre la dinámica actual, sintetizó: "Es como que viste cuando entrás en un círculo vicioso, bueno, es muy difícil de salir".