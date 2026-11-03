Marcelo Bonelli expuso al gobierno de Milei en vivo por TN: "Se nota mucho".

Marcelo Bonelli puso el foco, este martes durante su participación en el programa que Mario Massaccesi conduce por TN, en la creciente preocupación de los mercados por la situación económica argentina y advirtió que la suba del riesgo país de las últimas semanas responde principalmente a factores internos. Además, comparó el comportamiento del indicador con el de otros países de la región y cuestionó las señales que transmite el Gobierno.

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"Desde mediados de año, que había alcanzado un piso de 400 puntos de riesgo país, no para de subir", señaló Bonelli al describir la evolución del índice. Además, remarcó que la tendencia se aceleró durante el período más reciente: "En las últimas tres, cuatro semanas se nota mucho".

Marcelo Bonelli, reconocido periodista.

Para explicar el fenómeno, el periodista hizo referencia a la situación financiera de otros países latinoamericanos y planteó que el comportamiento argentino se diferencia considerablemente del resto de la región: "Más allá de que obviamente hay condicionamientos internacionales, si uno ve cómo evoluciona el riesgo país de naciones como Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Chile o Paraguay, son países donde subió muy poquito y la Argentina sacó un diferencial enorme". En ese sentido, añadió: "El problema no es internacional, es un problema doméstico".

La desconfianza de los mercados

El periodista también recordó los anuncios del oficialismo sobre una supuesta "bazuca" de dólares para garantizar el pago de los próximos vencimientos de deuda y apuntó contra las diferencias entre las cifras mencionadas por los principales referentes del Gobierno: "En el término de una semana dijeron que tenían 50 mil millones de dólares, después Caputo habló de 75 mil, después Milei habló de 125 mil en el término de 10 días".

Para Bonelli, la sucesión de números tan diferentes genera dudas sobre la verdadera disponibilidad de esos recursos y termina afectando la confianza de los mercados: "Es claro que cuando vos tirás cifras tan disímiles, lo que generás es confusión y duda de que esas cifras sean ciertas".