Durante una emisión en la pantalla de TN, el periodista y conductor Marcelo Bonelli analizó con dureza los recortes de Javier Milei vinculados al área de discapacidad y la futura visita del Papa León XIV a Argentina. En su intervención, remarcó que las medidas y reuniones adoptadas en los últimos días no responden a una convicción genuina, sino a una estrategia motivada por el escenario político inmediato y la proximidad de la llegada del Sumo Pontífice.

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Al profundizar sobre los motivos detrás del accionar oficial, Marcelo Bonelli sostuvo de manera tajante: "Evidentemente el gobierno lo está haciendo por conveniencia política. Ahora está viniendo el Papa para tratar de suavizar el tema, no por un convencimiento, porque durante tres años llevó adelante una política de recorte para el área de discapacidad y de maltrato".

El periodista recordó que, desde los inicios de la actual gestión, las decisiones implementadas generaron graves complicaciones en las familias que dependen de la asistencia estatal. Como ejemplo concreto, mencionó el proceso administrativo impuesto al comienzo del mandato: "El gobierno pidió un reempadronamiento por el tema de los subsidios y la verdad fue un destrato. Los familiares con personas con discapacidad tuvieron que ir a hacer colas larguísimas, un maltrato", detalló.

El proyecto de Presupuesto y la marcha atrás

En su análisis, Bonelli puntualizó que los intentos de ajuste sobre el sector continuaron hasta fechas muy recientes. Explicó que apenas unas semanas atrás se intentó profundizar el esquema de reducción de fondos, lo que obligó a las autoridades a recalcular su posición ante el descontento generado.

"Hace 20 días, cuando se elevó el presupuesto, se incluía todo un recorte nuevamente para el área de discapacidad que tuvo el gobierno en principio que dar marcha atrás", explicó el conductor en la pantalla de TN al evaluar la marcha y contramarcha de la iniciativa legislativa.

El contraste con la Iglesia y el Cottolengo Don Orione

Por último, el comunicador trazó una marcada diferencia entre la postura oficial y las señales que emite la Iglesia católica en la previa de la visita papal. Para Bonelli, la agenda pastoral marca una distancia evidente respecto de las prioridades que rigieron en el plano gubernamental a lo largo del último trienio.

En ese contexto, subrayó el valor simbólico de los destinos elegidos para la agenda pastoral: "Hay una señal muy clara de la elección del Papa en ir al Cottolengo Don Orione, la contracara del gobierno en ese sentido", enfatizó Bonelli, quien concluyó que restará observar cómo evoluciona la situación y las definiciones en las próximas semanas.