Marcela Pagano aseguró que hay un funcionario que tiene acorralado a Milei: "Si habla se pudre”

Marcela Pagano estalló contra la gestión de Javier Milei y aseguró que existe un sector del periodismo que recibe beneficios oficiales.

Marcela Marina Pagano estalló contra el gobierno de Javier Milei en medio de la polémica que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta omisión de bienes en su declaración patrimonial. Además, aseguró que existe un sector del periodismo que recibe beneficios oficiales.

Durante una entrevista con Baby Etchecopar en el programa Basta Baby, por Radio Rivadavia AM 630, la diputada nacional y periodista afirmó: “La pauta, sí, por supuesto que la hay. La hay para los que defienden y militan. Son los mismos que antes criticaban al periodismo militante de Cristina y hoy hacen exactamente lo mismo, pero a la inversa”.

Asimismo también sostuvo que algunos periodistas reciben dinero a través de empresas estatales: “La gente sigue haciendo malabares para llegar a fin de mes y pagando impuestos para que después haya ciertas tortas que se reparten para que un gobierno instale un relato. La pauta no se terminó, eso no deja de ser una falacia”.

Por último agregó: “Son todos encubridores de la corrupción de Adorni, porque si Adorni habla se pudre todo en ese Gobierno. Yo ya no espero nada de este Congreso. Espero de la gente”.

El escándalo de Manuel Adorni es cada vez más tenso

El jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, atraviesa una fuerte crisis política en el Congreso por el caso de presunto enriquecimiento ilícito que se agravó con las inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes. En ese sentido, el oficialismo frenó su interpelación tras cancelar un informe de gestión pautado, mientras legisladores opositores presionan por investigar su patrimonio oculto.

Este hecho provocó además fuertes críticas de periodistas que eran afines al oficialismo. Personajes como Jonatan Viale y Luis Majul cuestionaron severamente al funcionario y exigieron explicaciones y la presentación formal de todos los papeles que justifiquen el origen de esos fondos.