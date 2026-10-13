"Mala leche": el furioso ataque de Luis Majul por la polémica del oro

El periodista Luis Majul cuestionó con dureza el reciente informe emitido por la Auditoría General de la Nación (AGN) y apuntó directamente contra el titular del organismo de control, Juan Manuel Olmos. Durante su editorial en la emisora El Observador 107.9, el conductor calificó la difusión de las cifras oficiales de los estados contables del Banco Central como una maniobra malintencionada destinada a generar impacto mediático en contra de la gestión económica encabezada por Luis Caputo.

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De acuerdo con la exposición de Majul, la difusión de este documento técnico representó "otra muestra de mala leche". A partir de esa premisa, el comunicador repasó la trayectoria partidaria de Olmos dentro del peronismo y buscó desestimar el perfil técnico de la auditoría que alertó sobre presuntas pérdidas millonarias en las cuentas de la autoridad monetaria nacional.

El repaso de Majul sobre el recorrido político de Juan Manuel Olmos

Durante su intervención, Majul centró su argumentación en el pasado de Olmos en la gestión pública nacional y su pertenencia partidaria. "¿Vos te acordás de Olmos? Suele aparecer en el programa de Pagni. No da muchas entrevistas, pero Pagni lo entrevista y ahí se explaya", introdujo el periodista al recordar las apariciones públicas del titular del organismo auditor.

En esa misma línea, el conductor cuestionó la imagen de dirigente moderado que se le suele atribuir al funcionario. "Lo venden como un moderado no kirchnerista y fue uno de los hombres clave del armado del Frente de Todos y Unión por la Patria. Estuvo presente desde el minuto cero en el gobierno de Alberto Fernández", sostuvo.

Majul detalló además los cargos ocupados por Olmos durante la última gestión de gobierno, recordando que "fue jefe de asesores y después vicejefe de Gabinete". Asimismo, le atribuyó un rol decisivo en el armado electoral de la coalición: "Y todavía más: Olmos fue el mensajero que cerró la fórmula Sergio Massa - Agustín Rossi en el 2023. Ahora, como premio político por los servicios prestados, se convirtió en presidente de la Auditoría General de la Nación".

La acusación de una presunta operación contra Luis Caputo

Al referirse puntualmente a los datos divulgados por el organismo de control, Majul citó las conclusiones difundidas por las autoridades de la AGN respecto al balance financiero oficial. "Bien, este señor, Olmos, presentó hace unos días un informe y dijo 'el Banco Central perdió 1023 millones de dólares, nunca se había visto una pérdida así'", reprodujo el periodista al aire.

Tras enunciar esa cita textual, el conductor radial vinculó la publicación del informe con una supuesta campaña de desprestigio dirigida hacia el ministro de Economía en relación con las reservas en oro de la entidad. "Y automáticamente salieron todos los patitos en fila a instalar otra operación. En este caso la operación, repite, 'Toto se timbeó el oro'. Y lo hicieron de una manera muy burda", aseveró Majul.

Finalmente, Majul consideró perjudicial la circulación de versiones financieras antes de compromisos clave del gobierno con organismos internacionales, al señalar: "Tirar el rumor junto unas horas antes de que Caputo se junte con Kristalina Georgieva es tóxico. Menos mal que los mercados reaccionaron bien".