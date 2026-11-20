Majul se metió de lleno en la interna de La Libertad Avanza y contó lo que hizo Bullrich.

El periodista Luis Majul destacó el rol de Patricia Bullrich para alcanzar un acuerdo por la Ley de Discapacidad y cuestionó la postura de la Casa Rosada. El conductor dedicó parte de su editorial en La Nación Más a analizar la aprobación de la iniciativa y puso especialmente el foco en el papel que tuvo la ex ministra de Seguridad.

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El periodista comenzó recordando las críticas que había recibido el Gobierno cuando en 2025 vetó la emergencia en discapacidad. "¿Ven? No buscan consenso, son peor que la casta", resumió Majul sobre aquellos cuestionamientos.

Pero luego marcó una diferencia con la situación actual. La emergencia en discapacidad vence el 31 de diciembre y, según explicó, la nueva ley que la reemplaza pudo avanzar a partir de un acuerdo entre los distintos sectores. "¿Qué se hizo en Diputados para ser aprobada? Se llegó a un consenso", sostuvo.

En ese punto, Majul destacó especialmente a Bullrich, quien actualmente conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. "¿Qué está haciendo Patricia Bullrich? ¿Qué hizo Luis Juez? Con su silencio también. Pero Patricia Bullrich como jefa de La Libertad Avanza en el Senado habló, negoció, cedió, consensuó", afirmó.

Majul se metió de lleno en la interna de La Libertad Avanza y contó lo que hizo Bullrich.

El mensaje de Majul en plena interna de La Libertad Avanza

La defensa del accionar de Bullrich tomó especial relevancia por las diferencias que atraviesan a La Libertad Avanza y por el lugar que ocupa la ministra dentro del oficialismo.

Majul también cuestionó los intentos de modificar el proyecto durante su tratamiento en el Senado. “En el Senado salió por unanimidad. Ese dictamen sin cambios”, remarcó el periodista, que agregó: "Cuando desde Casa Rosada quisieron meter cambios, recortar prestaciones y que vuelva todo a Diputados, Bullrich y otros senadores dijeron que no. Consenso, acuerdo".