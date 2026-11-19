Durante una emisión en la pantalla de A24, el conductor Luis Novaresio analizó junto a su compañero Rubén Rabanal el discurso oficialista encabezado por el presidente Javier Milei en torno a la situación social y económica que atraviesa la Argentina. La discusión se centró en los cuestionamientos del mandatario hacia las formas cotidianas y expresiones metafóricas que utiliza la sociedad para describir la falta de recursos para subsistir.

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En su intervención, Novaresio remarcó que el debate no puede reducirse a un análisis lingüístico o literal cuando las dificultades materiales golpean a los sectores más vulnerables de manera cotidiana. El periodista cuestionó la postura de desestimar el reclamo social bajo el argumento de que las frases populares sobre el hambre o la imposibilidad de cubrir los gastos mensuales no son técnicamente exactas.

Fuerte cruce televisivo por la postura de Milei frente a la crisis: "Llega con mate cocido y pan"

La crítica al debate semántico impulsado por el Gobierno

El conductor de A24 utilizó ejemplos habituales del lenguaje para graficar cómo se transmiten los momentos de angustia e incertidumbre económica en el país. En ese sentido, comparó frases de uso común con la expresión de no llegar a fin de mes, una de las formulaciones más cuestionadas desde la óptica del Gobierno.

"Estas expresiones, 'che, si me contás esto, me voy a morir'. No me voy a morir, estoy tratando de ponerle metafóricamente una situación de peligro, angustia, etcétera. Entonces, cuando se dice 'no se llega a fin de mes', es que al Presidente le gusta más 'experimenta privaciones gravísimas'", sostuvo Luis Novaresio al aire.

Frente a esta diferenciación, el periodista insistió en que el trasfondo real es la gravedad de la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro en las condiciones de vida de la ciudadanía: "El Presidente no puede desconocer que hay gente que llega a fin de mes con mate cocido y pan. Bebe y come con gravísimas privaciones. Pero no lo dice este cronista, no lo dice Rubén Rabanal, lo dicen los propios ciudadanos".

La imposibilidad de endeudamiento y la gravedad social

En el intercambio televisivo, se abordó también la situación de aquellos hogares que no cuentan con margen financiero ni acceso a herramientas de crédito para afrontar los gastos diarios. En ese tramo de la conversación, se aludió a declaraciones previas del periodista Eduardo Feinmann sobre las alternativas que toman las familias frente a la falta de ingresos.

"Entonces, si la discusión va a ser si la semántica es exacta, si la literalidad es lo que importa o si la gente llega a fin de mes con la soga al cuello. Porque como muy bien dice Feinmann, o se endeuda el que puede endeudarse. ¿Sabés cuántos no pueden endeudarse y se privan gravísimamente de cosas elementales?", planteó Luis Novaresio durante el programa.

Para concluir, el conductor ratificó que el uso de estas expresiones busca reflejar la urgencia del contexto sin caer en interpretaciones literales absurdas sobre la alimentación: "Sí, beben agua. Sí, comen un cacho de pan o arroz. Eso es lo que se está diciendo. Nadie en su sano juicio está diciendo, no bebe y no come por 10 días, porque estamos usando un lenguaje metafórico para contarle la gravedad de la situación".