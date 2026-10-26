El periodista y conductor Luis Novaresio se refirió al aire a los ataques e insultos que recibió por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Durante la emisión del programa Buen día A24 en la pantalla de A24, el comunicador realizó un descargo público tras los discursos del mandatario en los que cargó de manera explícita contra un grupo de profesionales de los medios de comunicación.

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El periodista repasó de forma puntual las palabras vertidas por Javier Milei en un discurso reciente. Según rememoró el propio conductor, el jefe de Estado apuntó contra varios referentes de la prensa tildándolos de "periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones".

En su exposición, Luis Novaresio detalló que la lista de señalados por el primer mandatario incluyó de manera explícita a comunicadores como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y al propio conductor de A24. Acto seguido, recordó el reclamo formulado por el mandatario al exigir que "me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron".

La cita recordada por el conductor también expuso el grado de violencia del discurso oficial, al señalar una frase en la que Javier Milei aludió a una cita atribuida a Adam Smith. En ese tramo, el Presidente sostuvo que "tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos" y sentenció que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

Solidaridad gremial y el respaldo institucional recibido

Frente a la gravedad de las descalificaciones y la censura de términos mediante sonidos en la edición televisiva, Novaresio ironizó sobre el tratamiento del material audiovisual. "Me da como una cosa naif que le pongan pip, al editor le mando un abrazo", comentó el periodista, remarcando la crudeza textual del mensaje presidencial hacia su persona y sus colegas de profesión.

En el cierre de su descargo en la pantalla de A24, el conductor destacó la enorme cantidad de mensajes de apoyo que cosechó luego de que trascendieran los dichos del jefe de Estado. "Primero quiero agradecer la catarata inmensa de solidaridad que he recibido", manifestó con énfasis frente a las cámaras.

Asimismo, Luis Novaresio detalló las muestras de respaldo institucional y corporativo ante la agresión pública. El presentador agradeció a Juan Cruz Ávila, CEO de la compañía de medios, quien se comunicó inmediatamente para manifestarle: "Acá estoy, repudiamos, ¿qué vamos a hacer?". A su vez, el periodista hizo mención al acompañamiento de entidades y medios, entre ellos FOPEA, el diario La Nación y una nota vinculada a Bullrich.