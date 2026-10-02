Luis Majul analizó la interna entre Patricia Bullrich y La Libertad Avanza y planteó un escenario de fuerte impacto político para la senadora y ex ministra de Seguridad. En El Observador, el periodista diferenció entre las discrepancias dentro del oficialismo y una eventual ruptura.

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Majul fue contundente al referirse a la posibilidad de que Bullrich se aleje de La Libertad Avanza. "Si Patricia Bullrich rompe con La Libertad Avanza, termina su carrera política", afirmó. "Una cosa es tener diferencias, disidencias y matices y otra cosa es romper", sostuvo.

El periodista también puso el foco en el recorrido político de Bullrich y recordó su participación en distintos espacios a lo largo de su trayectoria. "Si Patricia Bullrich vuelve a irse de un lugar, empiezan a aparecer las definiciones de Patricia Bullrich con la idea de: ‘¿En cuántas fuerzas políticas y en cuántos partidos políticos estuvo?'", señaló.

El análisis sobre la carrera política de Bullrich

Majul consideró que la ministra construyó parte de su trayectoria a través de diferentes espacios y corrientes políticas. "Tiene una carrera personal montada en diferentes sellos y corrientes", afirmó. Al mismo tiempo, destacó la valoración que él tiene sobre Bullrich por su desempeño en el Gobierno y por su trayectoria política. "Por más que se la valora mucho a Patricia Bullrich en su gestión como ministra de Seguridad, como un animal político que intuye los malhumores y los humores de la sociedad", expresó.

Luis Majul habló sobre la interna entre Patricia Bullrich y parte del oficialismo.

Finalmente, Majul planteó dudas sobre las consecuencias que una eventual ruptura tendría para el oficialismo. "Con su eventual portazo, si lo da, también afectaría a La Libertad Avanza. Bueno, no estoy tan seguro", concluyó.