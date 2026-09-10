Luis Novaresio estalló contra Tomás Dente en vivo: "Bronca”

Tomás Dente compartió en su cuenta personal de X un fragmento de una charla del psicólogo Gabriel Rolón y acompañó la publicación con una dura crítica hacia el autor. En ese contexto, escribió: “Dios mío. Gabriel Rolón fue siempre un compendio de lugares comunes”. Rápidamente, Luis Novaresio no dudó en responder el tweet y defender firmemente a Rolón, autor del libro La Soledad.

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En ese marco, Novaresio cuestionó los dichos de Dente y destacó tanto el aporte de Rolón a la divulgación del psicoanálisis como su trayectoria profesional: “En serio, querido Tomás, ¿escribís eso, pensándolo? ¿Tenés idea del aporte invalorable que ha hecho Gabriel a la divulgación masiva del psicoanálisis en Hispanoamérica? ¿Tenés idea, leyéndolo, en serio, de su rigurosidad académica? ¿Tenés idea la calidad de buena persona que es Gabriel?”.

Finalmente, Novaresio profundizó su defensa y le sugirió a Dente que leyera la obra de Rolón antes de emitir una opinión a partir de un recorte: “Cada vez que charlamos, te reconocí un tipo sensible, amable, ajeno a esta moda (bastante vieja de todas las castas y, aburrida por cierto) de la crueldad, del desprecio y del destrato. Léelo a Gabriel, me atrevo a sugerirte, y no te quedes con un recorte de 15 segundos de video. Capaz que prende este anzuelo en vos y charlamos después de que lo hayas leído. El odio, la bronca, es un modo de quedar ligado al otro. Qué pérdida, frustración, herida o deseo insatisfecho está expresándose a través de esa bronca”.

Quién es Gabriel Rolón

Gabriel Rolón es un psicólogo y psicoanalista argentino, nacido en 1961. Estudió Psicología en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en psicoanálisis. Además de su actividad profesional, se destacó como escritor y divulgador de temas relacionados con la psicología y los vínculos humanos.

El psicoanalista Gabriel Rolón en el Podcast Tengo un plan.

Su reconocimiento público creció especialmente a través de los medios de comunicación. Durante varios años trabajó junto a Alejandro Dolina en el programa radial La venganza será terrible. También participó como columnista en espacios como Tarde Negra, Todos al diván y RSM (El resumen de los medios).

En 2008 tuvo sus propios espacios en Noche de diván, en Radio Mitre, Terapia (única sesión), y en América TV. En este último, entrevistaba a personajes conocidos desde una mirada relacionada con el psicoanálisis, aunque aclaró que no se trataba de una terapia real. Además de su trabajo como psicólogo y comunicador, Gabriel Rolón es autor de varios libros. Su primera obra fue Historias de diván, publicada en 2007, donde presenta relatos vinculados con experiencias de pacientes y el psicoanálisis.