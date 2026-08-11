Majul le soltó la mano a Milei y lo criticó en vivo: "Mínima empatía"

Luis Majul criticó en vivo a Javier Milei.

Luis Majul utilizó su editorial en El Observador para criticar al gobierno de Javier Milei con una analogía futbolística, alertando sobre la necesidad de ajustar el equipo y mostrar empatía.

El periodista comenzó señalando que "el peronismo está en el fondo de olla total", pero advirtió que si el gobierno de Milei no quiere que "esta runfla descontrolada tenga chance de conseguir el ascenso a Primera y volver a dirigir la rienda del país", debe "ajustar todas las posiciones, hablando de fútbol, y tener un equipo un poquito más compacto, con todos los jugadores bien metidos en el objetivo final, sin hacer una de más, como pasó recientemente con la famosa Ley de Tierras".

Una gran cantidad de gente se congregó en el Congreso para marchar contra las modificaciones en la Ley de Tierras.

También criticó al presidente Milei como "director técnico", sugiriendo que debe ser "un poco más medido a la hora de salir a dar declaraciones después de cada partido" y que no utilice frases como "nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse", aclarando que si bien a su parecer es cierto, "el tema es un poquitito más complejo".

La advertencia de Majul sobre la falta de empatía del gobierno

Majul afirmó que si el gobierno, el presidente Milei y el Ministro de Economía "siguen sin mostrar, aunque sea desde la narrativa, una mínima empatía, cualquiera que no tiene una sola idea para este país, les va a salir a responder".

Con esta intervención, el periodista dejó planteada una advertencia sobre el riesgo de que la oposición pueda capitalizar los errores del oficialismo si no se corrige el rumbo en la comunicación y la gestión.