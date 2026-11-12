El conductor ultra oficialista Luis Majul analizó el alcance de las declaraciones de las declaraciones del Papa León XIV durante su visita a Argentina y aprovechó para defender a Javier Milei ante las críticas del pontífice a las consecuencias de un modelo de exclusión como el libertario.

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Al abordar el valor de las citas históricas en la coyuntura política, Majul relativizó la profundidad de ciertas premisas morales aplicadas a la gestión económica. "Una cosa es gobernar y otra cosa es citar al Papa León XIII en su encíclica diciendo 'la economía nunca debe estar por encima de los hombres, de las personas'", afirmó el conductor al aire.

En esa misma línea, el periodista calificó dicha máxima como una "verdad de perogrullo" y cuestionó la viabilidad práctica de tales enunciados al momento de definir políticas públicas. Durante la conversación, en la mesa radial se remarcó además que en la época de aquellos documentos pontificios no gobernaba ni vivía el presidente Javier Milei, al tiempo que se planteó el interrogante sobre las herramientas reales disponibles para implementar dichos postulados.

La estrategia de la oposición en el Congreso

El debate en la emisora derivó de inmediato en el impacto que las palabras papales tienen en el plano legislativo local. En base a los datos aportados en el programa por una panelista, se detalló la intención de distintos bloques parlamentarios contrarios al oficialismo de utilizar los pronunciamientos eclesiásticos como argumento central para fundamentar sus demandas presupuestarias.

Sobre esta situación, el conductor expresó su fastidio ante la postura que adoptarán representantes parlamentarios en las próximas discusiones públicas. "Los diputados de la oposición y senadores van a utilizar el discurso del Papa para reclamar por las universidades, discapacitados", advirtió el conductor al señalar la controversia política que se avecina en el Congreso nacional.