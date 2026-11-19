El periodista y conductor Luis Majul lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a la administración nacional durante su editorial en El Observador 107.9. En su intervención, el comunicador pidió a los funcionarios no dispersar la atención en debates secundarios y concentrarse de lleno en las urgencias de la economía cotidiana de los ciudadanos.

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"Nos atreveríamos a esto a darle una humilde sugerencia al gobierno. No se distraigan con el Perón hecho de inteligencia artificial. Apunte a lo que le importa a la gente", expresó Luis Majul al inicio de su comentario, al cuestionar las discusiones que desvían el foco de los temas de mayor sensibilidad social.

"No se distraigan": la sugerencia de Luis Majul al Gobierno por los salarios

Salarios, inflación y empleo: los puntos centrales

En ese marco, el conductor puntualizó cuáles deberían ser, a su criterio, los dos ejes prioritarios de la gestión oficial para responder a las demandas de la sociedad. "Dos cositas, que el salario le vaya ganando a la inflación aunque sea de a poco. Que el trabajo rinda y que eventualmente pueda haber más trabajo informal o formal", detalló el periodista en El Observador 107.9.

De acuerdo con su análisis, la mejora de los ingresos frente al avance de los precios y la reactivación laboral constituyen factores determinantes para evaluar la marcha del rumbo general, por encima de cualquier controversia mediática o digital generada con tecnología.

La advertencia sobre el esfuerzo de la gente

Más adelante, Luis Majul reflexionó sobre el escenario político y el rol opositor, señalando que el impacto en la opinión pública dependerá exclusivamente de la situación de la población. "Porque el peronismo no necesita inteligencia artificial para doler. Lo que necesita es que a vos y a mí nos vaya peor", advirtió durante su alocución.

Para finalizar, remarcó cuál debe ser el objetivo primordial que encare la gestión para consolidar sus metas. "Y el desafío del gobierno es que nos vaya mejor, que la gente sienta que valió la pena el esfuerzo", concluyó el conductor.