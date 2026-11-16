Luis Majul encontró una particular manera de reivindicar a Javier Milei durante su programa La Cornisa, por LN+. Al presentar una encuesta de DC Consultores, encabezada por Diego Urios, que les pidió a los participantes que identificaran a los principales dirigentes políticos con superhéroes o villanos, el periodista puso el foco en las asociaciones positivas que recibió el Presidente y reprodujo argumentos que funcionaron como una defensa de su estilo de gestión.

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“Entre las respuestas que más le llamaron la atención al Presidente hay una que invita a ponerle un disfraz de villano o superhéroe a los dirigentes políticos más importantes”, introdujo Majul. Incluso puso en duda la novedad del mecanismo: “Yo no sé si es tan novedoso el mecanismo, creo que ya lo utilizaba Durán Barba. ¿Te acordás del León?”.

Luis Majul hizo una insólita defensa a Javier Milei durante su programa.

Pero lo más llamativo llegó cuando presentó los resultados vinculados con Milei. Según el relevamiento, el 28,6% lo identificó con Superman y el 26,4% con el Increíble Hulk. Lejos de limitarse a mencionar los porcentajes, Majul explicó las razones detrás de esas elecciones y destacó las cualidades que la consultora atribuyó al mandatario. “Como Superman, según el consultor, porque es el que tiene la fuerza para hacer lo que nadie se animó. Y como Hulk porque enfrenta a quienes lo quieren frenar”, expresó.

¿Qué dijo la encuesta sobre los demás políticos?

Majul también repasó las asociaciones que recibieron otros dirigentes. El 21% identificó a Cristina Kirchner con Darth Vader, el villano de Star Wars. “Es el poder del lado oscuro, dice Cristina, ¿no? Mucho mando, mucho miedo y un pasado que no quiere que vuelva”, comentó.

Patricia Bullrich, en tanto, fue vinculada con Batman por el 27,5% de los encuestados. Según la interpretación de la consultora, representa a alguien dispuesto a hacer “el trabajo que nadie se anima a hacer para que los ciudadanos comunes puedan vivir en paz”. Axel Kicillof quedó asociado con Robin: el 28% lo eligió para representar al gobernador bonaerense. La descripción fue menos elogiosa: “Es el que acompaña, pero no termina de ser líder. Siempre parece necesitar de otro que lo respalde”. Todo lo deslizado por Majul generó bromas de todo tipo en el panel, sin terminar de entender la seriedad del planteo efectuado por su conductor.