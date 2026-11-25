Durante la emisión de su ciclo radial Majul 107.9 a través de la emisora El Observador 107.9, el periodista y conductor Luis Majul analizó el panorama económico del país y puso la mirada sobre los próximos registros oficiales que se darán a conocer. En su intervención, el comunicador anticipó que las estadísticas técnicas confirmarán una contracción en la actividad nacional y advirtió sobre la repercusión pública que generará esa información en el corto plazo.

{{{htmlAmp}}}

La advertencia de Luis Majul sobre el dato de recesión

Al profundizar sobre las cifras oficiales que se aguardan, Majul remarcó que las estadísticas darán cuenta formalmente del freno en la economía. "Mañana seguramente se va a conocer el dato que confirme que Argentina entró técnicamente en recesión", explicó el conductor al aire, anticipando la confirmación de la caída en el nivel de actividad.

En esa misma línea, el periodista alertó a sus oyentes sobre el clima político y discursivo que se desatará inmediatamente después de que se publique la medición. "Empiecen a prepararse porque lo que va a venir detrás de ese dato, ¿no?", señaló de manera directa. A continuación, completó su pronóstico sobre las críticas que apuntarán a la administración nacional: "Van a decir prácticamente que el gobierno de Javier Milei está por caer".

El registro de la morosidad y las proyecciones previas

Pese a advertir sobre la recesión técnica, el conductor también hizo hincapié en un indicador financiero que mostró un comportamiento favorable en el último período. Majul señaló que el índice de morosidad "bajó en septiembre por segundo mes consecutivo", un dato que consideró relevante dentro del seguimiento de las variables crediticias y bancarias.

Finalmente, el periodista recordó que esta mejora en los niveles de cobro ya había sido proyectada en mediciones anteriores y reivindicó su pronóstico al respecto. "Ya se había anticipado que iba a bajar la morosidad. Yo lo dije hace un tiempo, cuando empezaban a salir los registros oficiales de lo que podía pasar en el futuro", concluyó al evaluar los números contrapuestos de la economía argentina.