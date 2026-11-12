Luis Majul habló de la carpa VIP e hizo un papelón en vivo por LN+: "Anecdótico".

Luis Majul analizó la visita del papa León XIV a la Argentina y, al repasar los mensajes que dejó el Pontífice durante sus actividades, le restó importancia a la polémica que se generó alrededor de la carpa VIP instalada durante la multitudinaria misa en Palermo. En su editorial en LN+, el periodista consideró que la discusión por ese espacio fue apenas una cuestión anecdótica, a pesar del enorme repudio que generó en la sociedad su instalación.

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“Esto es muy personal, ¿no? Dejó mensajes para todos lados, incluso con su silencio o con sus medias palabras, incluidos a los que trabajamos de informar, analizar y comunicar”, comenzó Majul. A continuación, enumeró algunas de las reflexiones que, a su entender, deberían interpelar a distintos sectores de la sociedad: “Menos soberbia, menos búsqueda de fama y de trascendencia, menos arrogancia,más preocupación por las cosas verdaderamente importantes de la vida”.

El Papa León XIV despidiéndose de la Argentina.

"Lo anecdótico, el VIP"

Fue entonces cuando se refirió directamente a la controversia por el sector reservado para invitados especiales, que había generado críticas por sus comodidades y el servicio de catering durante una celebración religiosa multitudinaria. “Lo anecdótico, el VIP. Y algunas otras cosas, por supuesto”, sostuvo, al marcar una diferencia entre el debate por la organización del evento y los mensajes que dejó León XIV durante su paso por el país.

El conductor también apuntó contra quienes, según su interpretación, intentaron utilizar la controversia para llevar agua para su propio molino. “Hablará de mucha gente individualmente, no habla de lo que fue esto, ¿eh? Y los que quisieron aprovechar también habla de ellos”, expresó.

La controversia había surgido luego de que se conocieran imágenes de un espacio reservado para unos 250 invitados, que contaba con aire acondicionado, baños especiales y catering. Esa estructura y las diferencias entre las condiciones de los invitados y las de los miles de fieles que asistieron a la ceremonia desataron cuestionamientos en las redes sociales y en distintos medios de comunicación.