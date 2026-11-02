El periodista ultra oficialista Luis Majul relató los detalles de un cruce privado que mantuvo con un integrante clave del área económica. Según indicó el conductor, la conversación abordó el rumbo del plan que lleva adelante el presidente Javier Milei y las alternativas que analiza la cartera que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Majul precisó que el intercambio se produjo de forma casual en una terminal aérea. Al describir el contenido de la charla, el periodista remarcó que desde el Gobierno no prevén desviarse de las metas trazadas, aunque reconoció que en los despachos oficiales se contemplan mecanismos para intentar mejorar los ingresos de la población sin alterar las premisas del programa.

"Yo ayer me encontré en el aeropuerto con un altísimo funcionario de Economía. No voy a revelar quién es ni lo que conversamos porque fue una conversación muy sustanciosa, pero privada", comenzó relatando el conductor, al dar cuenta del tenor de las definiciones que recibió de parte de la fuente oficial.

Las medidas en evaluación y el límite fiscal

En su relato, el comunicador reprodujo las palabras que le transmitió el funcionario respecto a la firmeza en la dirección económica. "Nosotros sabemos que tenemos que seguir por el mismo rumbo, no vamos a salir de esa dirección", citó Majul para dejar en claro la ratificación del sendero que sostiene el equipo del Palacio de Hacienda.

No obstante, el conductor señaló que la administración libertaria estudia alternativas para generar alivio económico inmediato: "Sí estamos dispuestos a considerar medidas instrumentales que puedan generar la idea de que la gente pueda tener más plata en el bolsillo, pero esto no implica ni darle a la maquinita ni empezar a subsidiar a toda la economía argentina o algo por el estilo", reprodujo.

El reclamo por el transporte público y las naftas

Tras la exposición de Majul sobre las intenciones del equipo económico, en el estudio de radio se debatió sobre el efecto de las tarifas y el malestar que provocan las subas antes del cierre del año. En ese sentido, se remarcó la importancia de calibrar los incrementos para no agravar la situación de los usuarios.

Ante las declaraciones reproducidas por el conductor, el panelista del ciclo planteó la conveniencia de frenar los ajustes tarifarios en los rubros de mayor impacto: "Claro, sí, pero bueno, no meterle antes de fin de año aumentos que generan tanto malestar social en el transporte público o en las naftas, en el combustible", puntualizó al aire.

De esta manera, el intercambio en el programa radial reflejó las discusiones en torno al esquema oficial, centrado en mantener el equilibrio financiero y, al mismo tiempo, amortiguar las tensiones vinculadas al costo de vida y los servicios esenciales.