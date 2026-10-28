Luis Majul destrozó a Milei en vivo por LN+: "Poco inteligente"

Durante su editorial en la pantalla de LN+, el periodista y conductor Luis Majul apuntó contra las formas discursivas y las recientes declaraciones del presidente Javier Milei. En su análisis, remarcó las consecuencias negativas que las agresiones verbales e insultos pueden provocar en la base electoral que el oficialismo busca consolidar.

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El periodista comenzó su descargo fijando su postura frente a las distintas presiones del debate público. "Ustedes saben que a mí no me corren ni por izquierda ni por derecha, ni la corporación, ni la masa, ni 'somos todos periodistas y nos debemos defender', pero tampoco por derecha", sostuvo al aire antes de profundizar en sus reparos hacia el jefe de Estado.

Inesperada crítica en LN+: "Es repudiable lo que dijo y poco inteligente"

El impacto del discurso presidencial en el electorado

Majul calificó como un error estratégico el tono confrontativo de Milei y advirtió que daña la conversación pública. "Este aspecto de la personalidad de Milei, y yo tengo la fortuna de poder decírselo, no solamente es negativo, no solamente es repudiable lo que dijo, además me parece poco inteligente", afirmó el conductor.

En ese sentido, explicó que estas actitudes repercuten de manera directa en el humor social y en la proyección política del Gobierno: "Repercute en el ambiente, la conversación pública de todo el país y, al mismo tiempo, lo aleja a Milei y al gobierno, haciendo muchas cosas bien, de cientos de miles de argentinos a los que ahora mismo le está pidiendo el voto para ser reelecto el año que viene".

Para Majul, este comportamiento "genera un condimento extra de rechazo e incertidumbre" y funciona como "otro agregado inflamable al denominado 'riesgo kuka'". Asimismo, consideró que los agravios terminan fortaleciendo a la oposición: "Es el alimento justo para los adversarios a los que él quiere doblegar, les aporta energía extra para la confrontación. De hecho, los hace festejar la victoria de Lula como si fuera un triunfo propio".