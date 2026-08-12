Luck Ra anunció su nueva canción: ¿Indirecta para La Joaqui?

Luck Ra finalmente rompió el silencio. El reconocido cantante de cuarteto se expidió respecto de su separación de La Joaqui, una ruptura amorosa que generó enorme repercusión en las redes sociales y cuyo alcance se intensificó con las constantes apariciones públicas de la artista. Después de escuchar su versión de los hechos, ahora fue él quien se pronució mediante una historia de Instagram.
En primera medida, aclaró: "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28". Desde luego esto fue un palo a su exnovia, quien había confundido su edad durante su visita a PH: Podemos Hablar. Tras esto, señaló: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto". En esa misma línea, procuró dar por terminados los rumores de una tercera en discordia: "Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca: con Tuli no pasó absolútamente nada".
"Si, ya se que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más", concluyó de manera enigmática. Este martes finalmente continuó con su relato, aunque en forma de marcada indirecta.
El nuevo tema de Luck Ra... ¿con palo a La Joaqui?
En un video subido a sus redes, promocionó la canción que tiene en carpeta: "Andan diciendo cada cosa de mí que es mentira y yo quiero aclarar algo: yo no ando desacatado, yo ando con los Desakata2", dando lugar a que en pantalla aparezcan los integrantes del dueto.
Entre los tres, inmediatamente, comenzaron a cantar: "Ponete bonita en 5' paso por tu casa, a darte unos besos y después vemos que pasa". Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que siguió después: "Aunque yo ya sufrí por amor, ya no sufro más y ahora encaro para el baile con perfume de Dubai, mi amor esta noche que hay". El jueves 13 de agosto se publicará la canción completa y la duda persiste: ¿Habrá más detalles que guarden relación con su ruptura?