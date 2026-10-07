Lourdes Sánchez explotó y destrozó a Chato Prada tras su polémica separación: "Es producto del..."

Lourdes Sánchez rompió el silencio y cuestionó con dureza al Chato Prada por haber expuesto públicamente los motivos de su separación, tras 16 años de relación y con un hijo en común. La bailarina habló en medio de la repercusión que generó la versión de una infidelidad con un joven de 27 años.

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El reproche de Lourdes

El eje de su enojo está en que, según planteó, la información sobre su vida privada se hiciera pública. "Es una lástima que él haya decidido hacer público esto. No quiero hacer un tema mediático con mi vida privada, es una gran cagada, es producto del rencor que siente el Chato", expresó. Con esas palabras apuntó directamente contra el productor y le atribuyó el origen de la exposición mediática.

Lourdes Sánchez le apuntó al Chato Prada por filtrar versiones.

La versión que desató todo

La separación se conoció a través de Ángel de Brito en LAM, quien aseguró que Lourdes tenía un vínculo desde hacía unos cuatro meses con un joven rugbier correntino de 27 años, identificado como Fran Liotta, y que el Chato habría descubierto la situación. El propio conductor contó que había hablado personalmente con Prada antes de difundir los datos. Lourdes, por su parte, no confirmó ni desmintió públicamente esa versión, y se limitó a hablar del desgaste de la pareja: "Se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía".

La bailarina volvió este miércoles a Buenos Aires desde Corrientes, donde vive desde hace un tiempo, y se la vio llegar vestida de negro, con anteojos oscuros, antes de tomar un taxi. Su regreso coincidió con otra postal: el Chato asistió al partido de despedida de Lionel Messi junto a su hijo Valentín y compartió imágenes en sus redes. Lourdes tuvo un gesto que llamó la atención, ya que reposteó algunas de las historias donde aparecían padre e hijo.

El Chato, enfocado en su hijo

Tras la confirmación de la ruptura, Prada compartió actividades con Valentín: jugaron al fútbol, pasaron un rato en la pileta y fueron a un cumpleaños. Hasta el momento, ni él ni Lourdes dieron una versión más detallada sobre cómo continuará la relación familiar, aunque ambos parecen mantener el foco puesto en el cuidado de su hijo.