El llamativo análisis de Luis Majul sobre la estrategia de Javier Milei: "¿Se está..."

El periodista y conductor Luis Majul dedicó su editorial en el programa La Cornisa, emitido por la señal LN+, a debatir la estrategia política y discursiva que encabeza Javier Milei. A partir del concepto de reinicio o cambio de postura, el conductor evaluó si el mandatario cuenta con la capacidad de ajustar sus modos con el objetivo de aspirar a una reelección.

{{{htmlAmp}}}

Durante su intervención, Majul partió de la definición literal y técnica del término en inglés. "Al editorial del día de hoy le pusimos la palabra reset, ¿eh? Españolizamos el reset", introdujo para explicar que, mientras en la tecnología remite a "apagar y volver a prender para que arranque de cero", en el terreno político suele interpretarse como "borrar todo y empezar de nuevo", una asimilación con la que aclaró no estar del todo de acuerdo.

El dilema sobre la personalidad de Javier Milei

El eje central del análisis giró en torno a las intenciones electorales del oficialismo y las condiciones personales del jefe de Estado. "Pregunta primero: ¿Milei se está reseteando para lograr la reelección y evitar, entre comillas, ¿eh?, como dice Mauricio Macri, a veces Milei, el regreso de los orcos? Bueno, todo parece indicar que sí", planteó Luis Majul frente a las cámaras.

Sin embargo, el periodista abrió un interrogante sobre la viabilidad de esa transformación debido al perfil del mandatario: "Y hay otra pregunta inmediata: Che, pero ¿Milei, este Milei, puede hacerlo de verdad? ¿O las características de su personalidad tornarían imposible ese resetearse?". Según evaluó, la respuesta a esa duda se conocerá "en menos de un año o antes".

La advertencia sobre el piso electoral del peronismo

En otro tramo de su exposición, Majul envió un mensaje dirigido a los analistas, a sus colegas y a los dirigentes que integran el denominado "círculo rojo". El conductor advirtió que no se deben sacar conclusiones apresuradas ni desatender el escenario electoral de las distintas fuerzas.

"Así como nadie debería subestimar la potencia electoral del peronismo, salen de la casa y ya tienen 30% de votos, pase lo que pase, desastre que hayan hecho o desastre que no hayan hecho, tampoco los analistas clásicos deberían suponer que Milei no va a ser capaz de cambiar y evitar, por lo menos, los errores no forzados de los últimos días", remarcó.

El impacto del discurso y los mensajes catastrofistas

Por último, el conductor cuestionó la insistencia en frases extremas que el propio Javier Milei ha pronunciado respecto a su futuro político. Majul sostuvo que ese tipo de declaraciones generan efectos contraproducentes y deberían quedar descartadas en esta etapa.

En ese sentido, citó las expresiones atribuidas a la postura presidencial: "O la repetición de ideas como escuchá esto, ¿eh?: 'Voy a morir con las botas puestas, y si tengo que perder pierdo, y me vuelvo para mi casa'". Para concluir, Majul consideró que el mandatario no insistirá con esa retórica: "Primero, no la va a repetir, creo, porque ya entendió que ese tipo de mensaje catastrofista hace subir el riesgo cuca. ¿Así que no vas a cambiar en nada y preferís perder e irte a tu casa? Hmm, qué problema".