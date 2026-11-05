Cómo es la liposucción de papada que se hizo Romina Uhrig: la ex GH mostró el antes y después

La exparticipante de Gran Hermano compartió imágenes de su perfil y expresó su felicidad con los resultados de la intervención estética.

Romina Uhrig volvió a llamar la atención en las redes sociales después de compartir imágenes de un procedimiento estético al que decidió someterse. La exparticipante de Gran Hermano publicó el antes y después de su rostro y mostró cómo evoluciona tras la intervención, además de contar detalles de su experiencia.

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Romina Uhrig mostró el antes y después de su liposucción de papada

A través de sus historias de Instagram, Romina Uhrig compartió fotografías de perfil para mostrar los cambios luego de realizarse una liposucción de papada. La publicación incluyó imágenes del antes y después, además de un video durante una consulta de seguimiento con el cirujano plástico que estuvo a cargo del procedimiento.

En una de las historias, la exdiputada expresó su satisfacción con el resultado y dejó en claro que estaba conforme con la decisión de realizarse el retoque estético. "Me encanta, súper feliz. Parecía que no necesitaba nada", comentó al mostrar su nueva imagen.

Durante el control médico, el profesional explicó que el objetivo de la intervención era acompañar un deseo personal de la paciente. "Romi ya se sentía bien con su imagen pero buscaba potenciar algunos rasgos y sentirse aún más cómoda frente a las cámaras", señaló.

De esta manera, Uhrig mostró parte del proceso y compartió con sus seguidores cómo vivió una intervención que eligió realizarse para modificar el contorno de la zona inferior del rostro.

Qué es la liposucción de papada y para qué sirve

La liposucción de papada es una cirugía estética cuyo objetivo es eliminar los depósitos de grasa acumulados debajo del mentón, en el cuello y en la zona inferior de la mandíbula . Según explica el doctor Miguel Fernández Calderón, se trata de un procedimiento que busca mejorar el contorno facial mediante la extracción de tejido adiposo localizado.

. Según explica el doctor Miguel Fernández Calderón, se trata de un procedimiento que busca mejorar el contorno facial mediante la extracción de tejido adiposo localizado. La acumulación de grasa en esa región puede generar un volumen adicional debajo del mentón y modificar la definición del perfil. Por eso, la intervención se utiliza para reducir ese excedente y marcar la transición entre el rostro y el cuello.

El procedimiento puede realizarse mediante una técnica tradicional de liposucción o con asistencia de tecnología láser, conocida como lipoláser. La indicación depende de la evaluación médica y de las características de cada paciente.

Cómo se realiza una liposucción de papada paso a paso

En la técnica convencional, el cirujano comienza infiltrando una solución tumescente en la zona que será tratada. Este líquido facilita la extracción de la grasa y contribuye a controlar el sangrado durante la intervención.

Posteriormente, introduce microcánulas a través de pequeñas incisiones de aproximadamente cinco milímetros. Estas suelen ubicarse en el pliegue inferior del mentón y, en determinados casos, debajo de los lóbulos de las orejas.

Romina Uhrig mostró en sus redes sociales el antes y después de la liposucción de papada a la que se sometió.

A través de esos instrumentos se aspira la grasa acumulada hasta alcanzar el resultado planificado. Una vez finalizada la extracción, se realizan pequeñas suturas para cerrar las incisiones y se coloca un vendaje compresivo.

Las marcas que deja la cirugía suelen ser pequeñas y quedan ubicadas en sectores discretos, por lo que pueden resultar poco perceptibles una vez completada la cicatrización.

Cuánto dura la recuperación de una liposucción de papada

La intervención suele realizarse con anestesia local y sedación, aunque la modalidad anestésica debe definirse según cada caso y criterio médico. Generalmente es ambulatoria, por lo que no requiere internación.

En cuanto a su experiencia, Romina Uhrig sorprendió al contar que pudo retomar sus compromisos laborales el mismo día de la cirugía. "Ese mismo día me fui a trabajar, con la fajita", relató en Instagram, en referencia a la prenda de compresión que utilizó después del procedimiento.

Sin embargo, la recuperación no es igual para todas las personas. Pueden aparecer inflamación, hematomas y molestias durante los primeros días, mientras que el resultado definitivo requiere tiempo para que los tejidos se desinflamen y se adapten al nuevo contorno.

La evolución debe controlarse con el cirujano y respetar las indicaciones posteriores a la operación, especialmente en relación con el uso de la compresión y la reanudación de las actividades habituales.