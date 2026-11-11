La periodista Cristina Pérez protagonizó un llamativo momento durante una transmisión en vivo para la señal LN+ desde la ciudad de Luján, en el marco de la cobertura especial por la jornada y despedida papal. En medio del despliegue televisivo, la comunicadora se acercó a la multitud para recoger los testimonios y sensaciones de los fieles que se habían congregado en el lugar.

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El primer cruce imprevisto ocurrió cuando una de las asistentes manifestó abiertamente su alegría ante el micrófono de la señal de noticias. "Es hermoso, es hermoso. ¡Aguante el Papa! ¡Aguante el Papa y aguante Cristina Kirchner también! Feliz, feliz", expresó la mujer con entusiasmo mientras participaba de la movilización.

Pérez intentó continuar con el diálogo habitual y le preguntó si no se le borraba la sonrisa frente a la experiencia vivida. Lejos de retroceder, la entrevistada ratificó su emoción por la jornada y contestó: "No, no, emocionante, la verdad que muy emocionante".

El agradecimiento a Axel Kicillof y la reacción de la conductora

Segundos después, otro de los presentes tomó la palabra para dar cuenta del sacrificio que implicó el viaje desde el interior bonaerense. "Increíble, la verdad que una cosa increíble. No podemos creer, venimos de Dolores y haber vivido esto después de no dormir durante 30 y pico de horas, es increíble", relató el devoto sobre la vigilia y la travesía.

En ese mismo relato, el asistente hizo una mención explícita al gobernador de la provincia de Buenos Aires tras destacar la cercanía con el equipo de prensa: "Yo estaba ahí al lado tuyo recién sacando fotos, así que increíble. Gracias, Papa, por venir a visitarnos y gracias Axel Kicillof".

Ante la reiteración de consignas políticas por parte de la gente, la conductora de LN+ intervino para matizar la situación y validar la libre expresión del público presente. "Todas las expresiones en el lugar hoy. No importa, es lo que sienten, es lo que sienten. Está todo bien, está todo bien, está todo bien", sostuvo de forma insistente al aire antes de dar cierre al contacto.