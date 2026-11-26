Una ex figura de Telefe decidió apostar por un negocio propio, lejos de los estudios de televisión. Presentó una serie de servicios virtuales que mezclan entrenamiento, castings y hasta tarot. Su propuesta generó elogios, críticas y una respuesta bien directa.

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Se trata de Juliana "Furia" Scaglione, una de las jugadoras más destacadas de Gran Hermano 2023/24. Después pasó por otros realities, como La Casa de los Gemelos, en España, y El internado, en Chile. Su nuevo proyecto se llama "Experiencias FURIA".

Furia decidió tener su propio emprendimiento.

¿Cuál es el nuevo emprendimiento de Furia?

Las propuestas se reservan por la web de Turnito App, desde el perfil de Instagram de Furia. Incluyen asesoría de entrenamiento, una tirada de cartas, saludos personalizados y una asesoría para castings y realities. "Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen y por fin lo pude crear. Los espero con sus reservas", anunció.

La asesoría de entrenamiento cuesta 45 mil pesos o 50 dólares. El curso virtual de reality y casting, que incluye ayuda para preparar el video de presentación, desenvolverse frente a cámara y practicar preguntas, tiene un valor de 75 mil pesos.

Las críticas

El lanzamiento no pasó desapercibido. Hubo burlas en redes, y también apoyo de sus fans. Furia respondió en Bondi Live. "Fondo de olla no es asesorar gente. Mi curso de reality y casting es genial", dijo. Explicó cómo llegó a esta idea. "Soy buena en varias cosas y la gente me pide de varios lados. Lo de las cartas es de lo que más turnos me piden", afirmó. Y recordó que, en otros países, la gente de los realities vende sus saludos personalizados.

"No sabía que iba a explotar"

Días después, contó que la respuesta superó sus expectativas. "Realmente no sabía que el emprendimiento iba a explotar así y que les encantan mis asesorías", reconoció. Según dijo, casi agotó los turnos.

Aunque se presentó como un camino lejos de la televisión, Furia sigue ligada al espectáculo: este año lanzó un álbum y fue a los Martín Fierro de la Música. Para ella, trabajar o no en la tele es una cosa, y vivir de su popularidad, otra.