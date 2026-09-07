"Una burla": Marcelo Bonelli fulminó a Benegas Lynch en TN por las deudas familiares

La dura advertencia en TN sobre el endeudamiento: "Traba el consumo"

El periodista Marcelo Bonelli se refirió a la creciente problemática del endeudamiento y la morosidad que afecta a los hogares. El conductor analizó en TN los informes del sector financiero y cuestionó con dureza las declaraciones del legislador Benegas Lynch, quien había relativizado el problema de las deudas familiares al atribuirlo a motivos superficiales.

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Bonelli calificó de "absurdo" y "una burla" la postura del legislador y rechazó esa interpretación sobre la situación económica de las familias. "Lo escuchamos algún disparate de algún legislador como Benegas Lynch diciendo que el problema de endeudamiento era gente que está disconforme que compró televisores y como no salimos campeones del mundo dejó de pagarlo", recordó.

Datos del Banco Central y el impacto en el crédito

Frente a esa visión, el conductor remarcó que las dificultades de pago responden a un deterioro concreto registrado por organismos técnicos. Según detalló, "todas las estadísticas que hay basadas en los datos del Banco Central y elaboradas por algunos estudios económicos serios están indicando que es un problema importante".

El periodista explicó que la acumulación de compromisos impagos genera un efecto contractivo directo en la actividad general. En ese sentido, puntualizó cómo opera la exclusión financiera sobre los ciudadanos: "Es un problema que traba el consumo, porque aquel que entra en el endeudamiento y no puede pagar y te ponen en el Veraz, todo eso, no es sujeto de crédito".

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias a mediano plazo para los usuarios afectados. Bonelli señaló que la falta de acceso a financiamiento bloquea la recuperación económica individual: "La posibilidad de, aun si le vaya mejor, de empezar a consumir se le complica muchísimo, porque al no ser sujeto de crédito se hace una rueda".

La disputa legislativa y la postura del oficialismo

El debate en torno a los proyectos sobre morosidad divide las aguas en el ámbito parlamentario. De acuerdo con el análisis presentado en el programa, existen posiciones encontradas entre las bancadas opositoras y la estrategia de la administración central.

Bonelli describió el mapa de coincidencias que se formó entre los bloques no oficialistas en el Congreso para abordar la problemática. "Están los opositores acérrimos con el tema y los opositores dialoguistas también, que consideran que es un problema y hay que tratarlo", afirmó respecto a la presión por debatir iniciativas de alivio crediticio.

Por último, el conductor contrastó esa postura con la resistencia del Poder Ejecutivo a dar curso a los expedientes económicos en el recinto. "Por otra parte, está el gobierno que no quiere tratarlo y quiere que siga la agenda del tema de Malvinas a partir de los anuncios del presidente. Que se discuta eso", concluyó al exponer el intento del oficialismo por priorizar ese debate por sobre la crisis de endeudamiento.