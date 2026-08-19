Julio Bárbaro dio una definición letal sobre Milei en vivo: "Sin alcohol"

Julio Bárbaro apuntó duramente contra Javier Milei durante una entrevista en Carnaval Stream y cuestionó tanto su forma de ejercer el poder como su vínculo con otros dirigentes. En diálogo con Viviana Canosa, el dirigente peronista sostuvo que el Presidente busca rodearse de "alcahuetes" y lanzó una polémica comparación con Leopoldo Galtieri.

Durante la entrevista, Bárbaro cuestionó el modo en que Javier Milei intenta conducir políticamente al oficialismo y aseguró: "Un amontonamiento de alcahuetes. Eso es lo que quiere dirigir el señor Milei".

En ese sentido, planteó que el Presidente pretende que otros dirigentes adopten determinadas posiciones internacionales sin tener en cuenta sus propios intereses. "Cuando va y les dice a los otros muchachos que se peleen con los chinos, los otros le dicen ‘tenemos arreglo con los chinos’", sostuvo.

El dirigente también afirmó que existe resistencia de otros sectores a acercarse al mandatario y volvió a cuestionar con dureza su figura: "No se quieren juntar con este demente. Es de una pobreza espiritual".

Julio Bárbaro dio una definición letal sobre Milei en vivo.

La comparación con Galtieri

El momento más fuerte de la entrevista ocurrió cuando Viviana Canosa le preguntó directamente a Bárbaro: "¿A la altura de quién está Milei?". La respuesta fue contundente y apeló a una de las figuras más controvertidas de la historia argentina reciente: "De Galtieri, pero sin alcohol".