Juana Viale sorprendió al contar una insólita anécdota familiar que vivió días atrás con su abuela, Mirtha Legrand, y su mamá, Marcela Tinayre. Durante la última emisión de La noche de Mirtha (El Trece), la conductora relató que se encontró de casualidad con ambas mientras paseaban por Buenos Aires, justo en la puerta de su casa.

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La historia surgió cuando sus invitados le preguntaron si Mirtha suele hacerle comentarios sobre el programa: “No me corrige, pero dice que estuvo buena la mesa. Que cómo charlamos, siempre muy atenta”. Luego, contó cómo fue el inesperado encuentro: “El otro día yo estaba haciendo una cosa en la calle, en la puerta de mi casa y de repente miro así y estaba mi mamá y mi abuela paseando por Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, vivo lejos”.

Entre risas, Viale describió la distancia que habían recorrido con una comparación que provocó risas en la mesa: “Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia”. El comentario dio pie a que Robertito Funes Ugarte hiciera una propuesta para Mirtha: “Mirtha tiene que hacer una comida en el Obelisco”.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand luego de permanecer 18 días internada

En el mismo programa, Juana Viale llevó tranquilidad sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, de 99 años, y contó cómo se encuentra después de la internación que atravesó por una neumonía bacteriana. Durante la emisión, la conductora habló de la recuperación de su abuela y reveló que sigue activa y con buen ánimo.

La mesa recordó que la conductora había recibido el alta médica el 6 de octubre, luego de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. Su primera aparición pública tras la internación fue en el cumpleaños de su hija, a fines de ese mes.