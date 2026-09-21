Juana Viale contó la verdad detrás de la nueva internación de Mirtha Legrand: "La abuela..."

Juana Viale volvió a tomar el lugar de su abuela, Mirtha Legrand, en una nueva emisión de La Noche de Mirtha, debido a que La Chiqui tuvo que ser ingresada otra vez al sanatorio Mater Dei, a pesar de haber recibido el alta hace apenas una semana.

{{{htmlAmp}}}

Tanto en el comienzo como en el cierre de la emisión, hizo alusión a la situación en la cual se encuentra la mujer de 99 años, que está cursando una neumopatía. "Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar y me pongo todo, porque sábado a la noche no escatimo en nada", expuso en el arranque, aunque dio aún más detalles al final.

"Antes de despedirme, quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien. Creo que el sábado que viene voy a estar de vuelta haciendo el programa, así que un besito a mi abuela", completó la conductora.

¿Qué pasó con Mirtha Legrand?

Según el parte médico oficial, firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director del sanatorio, la conductora había ingresado "a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía" y quedó internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles pertinentes. El comunicado también expuso que, "de no mediar cambios", el próximo parte se conocería recién el día lunes, lo que generó preocupación entre sus seguidores por la falta de información inmediata.

El parte médico más reciente sobre la salud de Mirtha Legrand.

En ese contexto de incertidumbre, el conductor Guillermo Lobo decidió dar precisiones propias sobre la salud de la diva a través de su cuenta de X: "Leve mejora en la última hora. Cuadro: Neumonía. Está aislada en una sala para darle más calma y privacidad". Este nuevo ingreso se da apenas días después de que Legrand fuera dada de alta el 13 de septiembre, tras permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis derivado de un proceso gripal que había comenzado el 7 de septiembre.