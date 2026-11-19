La expareja de Martita Fort, Juan Manuel Ramírez, salió a hablar públicamente sobre los motivos de la separación y realizó fuertes declaraciones sobre la hija de Ricardo Fort. En medio del cruce de versiones por el final de la relación, el empresario uruguayo cuestionó el estilo de vida de la influencer y aseguró que tenían rutinas y costumbres muy diferentes.

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En ese marco, se refirió a los dichos de la influencer sobre su situación económica: “Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tenga más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo”.

Luego, explicó: “Llegó un momento, por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer, que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo, y que me sentía desenfocado en mi trabajo. Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada”.

Las fuertes declaraciones de Juan Manuel Ramírez

Asimismo, agregó sobre los motivos que derivaron en su ruptura: “La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo. Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida. A mí me cuesta hacer plata, yo no tengo la vida resuelta como ella”.

Además, lanzó un comentario polémico sobre las actitudes de la influencer: “Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada, me levanto a las 7 de la mañana”.

Finalmente, señaló: “Entonces si tengo que salir de jueves a domingo y después a las 7 te toca el hombro y te dice 'vamos a entrenar'. No, yo no puedo porque me levanto cansado, porque no estoy acostumbrado a eso. Esa muchacha no duerme”.