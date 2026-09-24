Jorge Rial reveló el dato que Javier Milei prefería que no se supiera: "Incluyendo..."

Jorge Rial cuestionó al presidente Javier Milei durante una charla con Viviana Canosa en Carnaval Stream, en la que analizaron el viaje del mandatario a Nueva York y la recepción de un reconocimiento durante su estadía en Estados Unidos.

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La conversación comenzó a partir de las críticas de Canosa al viaje presidencial y al premio Ohev Yisrael que Milei recibió en Nueva York, en el marco de la visita del Presidente a Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU. Ante los cuestionamientos de su compañera, Rial planteó una diferencia respecto de otros mandatarios: "Si tuviésemos un gobierno normal, que vaya y que reciba ese premio... Bueno, se la dejás pasar".

Canosa entonces comparó la situación con posibles comportamientos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Rial respondió que, a su entender, ninguno de los dos habría hecho lo mismo. "Ninguno de ellos lo hubiese hecho igual, eh. Eran más inteligentes. Te estoy incluyendo a Macri", afirmó el periodista.

Jorge Rial cuestionó al presidente Javier Milei en vivo..

La opinión de Viviana Canosa

En el diálogo, Canosa aprovechó para dejar clara su opinión al respecto de los viajes del mandatario al exterior. "¿Cuántas veces fue a Nueva York? ¿Cuántas veces fue a La Matanza? Creo que a Chaco fue una vez porque los evangelistas le dieron un premio. No conoce la argentina un tipo que quiere ser reelecto, dejame de joder", expresó.