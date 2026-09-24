Jorge Rial reveló el dato que Javier Milei prefería que no se supiera: "Incluyendo..."

Jorge Rial cuestionó al presidente Javier Milei durante una charla con Viviana Canosa en Carnaval Stream, en la que analizaron el viaje del mandatario a Nueva York y la recepción de un reconocimiento durante su estadía en Estados Unidos.
La conversación comenzó a partir de las críticas de Canosa al viaje presidencial y al premio Ohev Yisrael que Milei recibió en Nueva York, en el marco de la visita del Presidente a Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU. Ante los cuestionamientos de su compañera, Rial planteó una diferencia respecto de otros mandatarios: "Si tuviésemos un gobierno normal, que vaya y que reciba ese premio... Bueno, se la dejás pasar".
Canosa entonces comparó la situación con posibles comportamientos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Rial respondió que, a su entender, ninguno de los dos habría hecho lo mismo. "Ninguno de ellos lo hubiese hecho igual, eh. Eran más inteligentes. Te estoy incluyendo a Macri", afirmó el periodista.
La opinión de Viviana Canosa
En el diálogo, Canosa aprovechó para dejar clara su opinión al respecto de los viajes del mandatario al exterior. "¿Cuántas veces fue a Nueva York? ¿Cuántas veces fue a La Matanza? Creo que a Chaco fue una vez porque los evangelistas le dieron un premio. No conoce la argentina un tipo que quiere ser reelecto, dejame de joder", expresó.