Jorge Rial volvió a hablar con todo, y esta vez apuntó contra una figura de peso de LN+. Lo hizo a raíz de la salida de una periodista de la señal, que se conoció en las últimas horas. Su relato generó una ola de repercusiones y podría destapar una escándalo enorme a nivel periodístico.

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La salida de Insinga

Cecilia Insinga anunció que a partir del 31 de diciembre dejará LN+, a cinco meses de su debut con Mañanas Mías junto a Robertito Funes Ugarte. "Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros, así que no se quedan sin trabajo", contó. Y lamentó: "A la única que no reubican es a mí".

Luis Majul habría pedido la cabeza de Cecilia Insinga.

Lo que dijo Rial

Antes del anuncio, Rial había adelantado en Ensalada Rusa, su canal de streaming, que el programa se levantaba. "Me cuentan que Cecilia Insinga, que dejó TN después de muchos años y apostó por LN+, no era la voz que querían", dijo.

La acusación

Y fue más allá. "Luis Majul pidió su cabeza, entre otros, porque las preguntas de ella incomodaban a alguien del poder. Lamentablemente, va a quedar afuera de la programación", afirmó. Se trata de una versión difundida por Rial, que no fue confirmada oficialmente por la señal.

La respuesta de Insinga

La periodista rompió el silencio en sus redes. "Me duele, sí, la forma en que se termina porque creo haber dado todo profesionalmente y que me respondan de esta manera cuando uno dio todo, sin ningún tipo de explicación", escribió. Y agregó: "Ellos sabían a quién contrataban, sabían quién era yo y cómo pienso".

También habló de su estilo. "Las preguntas siempre las hago desde el sentido común y la honestidad intelectual", sostuvo. Y cerró con un mensaje hacia adelante: "A partir del 31 de diciembre buscaremos trabajo. Lo digo con tristeza, pero con la frente alta y con mucho profesionalismo".

Insinga dejó atrás unos 15 años en TN y El Trece para probar suerte en LN+, donde el ciclo duró unos cinco meses. En Todo Noticias se había convertido en una de las caras de la señal y se fue en buenos términos.