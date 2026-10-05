El periodista ultra oficialista Joni Viale analizó los números que dejaron las elecciones en Brasil y la repercusión directa que esos resultados generaron en la Casa Rosada. En su editorial, el conductor profundizó sobre el impacto del avance electoral de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva y describió las razones detrás del entusiasmo explícito que mostró el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

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"Resultado final: Flávio Bolsonaro, 47,03; Lula da Silva, 45,16. ¡Mazazo! Para la izquierda de Brasil y para toda la región", sostuvo al aire de la emisora radial.

En esa misma línea, el periodista comparó el desenlace con los relevamientos de opinión pública difundidos antes de los comicios: "Vos pensá que el sábado la encuestadora Datafolha ponía a Lula adelante 45 a 42. Bueno, Lula sacó lo esperado, el problema para ellos es que Bolsonaro sacó cinco puntos más. Cinco puntos más". A partir de esos datos, formuló una primera conclusión sobre el comportamiento de los votantes: "Cuidado porque muchas veces las encuestas no registran este voto vergonzante".

"Desde que Brasil tiene segunda vuelta, nunca un resultado fue revertido", advirtió el conductor, para luego sumar el desempeño territorial: "Bolsonaro ganó 10 de las 19 gobernaciones. O sea, mapa de azul total. Todo Brasil pintado de azul".

La reacción de Javier Milei y el reordenamiento regional

Tras evaluar los números internos de Brasil, Viale vinculó de manera directa el resultado con la postura política del mandatario argentino. "¿Por qué brinda Milei con caipirinha? ¿Por qué? ¿Por qué tanta euforia hoy en Twitter del presidente argentino? Por el giro hacia la derecha que está teniendo la región", explicó el conductor al aire.

En contraste, Viale enumeró a los actuales líderes y dirigentes que consolidan el nuevo ciclo político en América Latina: "Hoy tenés Milei en Argentina, Bolsonaro habrá que ver, todavía falta, en Brasil, De La Espriella en Colombia, derecha, Fujimori en Perú, derecha, Rodrigo Paz en Bolivia, derecha, Kast en Chile, derecha, Noboa en Ecuador, derecha, Peña en Paraguay, derecha". Por último, recordó el alineamiento previo del mandatario local con el espacio brasileño: "De hecho, vos pensá que Milei se la había jugado muy fuerte por Bolsonaro en la campaña".