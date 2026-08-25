Durante su editorial en la pantalla de TN, el conductor híper oficialista Joni Viale analizó la situación económica que atraviesan los hogares y cuestionó las lecturas que intentan justificar las dificultades financieras de las familias con consumos superfluos. En su mensaje, remarcó que el financiamiento cotidiano responde a una urgencia provocada por la pérdida de poder adquisitivo.

El periodista expresó su cansancio frente a las posturas que niegan el impacto de la crisis y sostuvo que hay sectores que eligen confrontar con los datos. "Resulta bastante agotador esto, ¿no? Porque en definitiva se están enojando con la realidad", afirmó al comenzar su análisis frente a las cámaras.

Gastos corrientes y el costo de vida

En su exposición, Viale interpeló a quienes adjudican la toma de compromisos financieros a compras prescindibles. "¿Por qué te pensás que la gente se endeuda? ¿Para comprar una tele para el mundial, en serio? ¿Ustedes creen que es esa la explicación de la deuda?", planteó de manera directa durante el programa.

Frente a esa postura, el periodista detalló cuáles son los rubros básicos que empujan a la población a recurrir a préstamos o tarjetas: "Lamento decirles que la causa principal de endeudamiento es gastos corrientes. Es supermercado, es servicios: luz, gas; es alquiler, es obra social y es el cole de los chicos".

El consenso de los informes privados

Asimismo, el conductor afín a Javier Milei subrayó que este panorama no surge de una única medición aislada, sino del análisis generalizado de los especialistas que siguen de cerca el pulso económico nacional.

"Si fuera solamente un informe privado, y lo discutimos, lo ponemos en discusión, pero son todas las consultoras de Argentina que marcan lo mismo", advirtió respecto de la coincidencia técnica que existe en los relevamientos sobre el presupuesto de los hogares.

Para finalizar su intervención, sintetizó el origen estructural de la problemática familiar: "El endeudamiento es porque el sueldo no alcanza, muchachos", concluyó.