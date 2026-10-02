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Jonatan Viale intentó destrozar a Milei, pero terminó haciéndole un pedido desesperado

El periodista Jonatan Viale destrozó al presidente Javier Milei por sus ataques a los periodistas.

02 de octubre, 2026 | 13.12
Jonatan Viale y Javier Milei

Jonatan Viale cuestionó al presidente Javier Milei durante su programa en Radio Rivadavia y se refirió a la relación del Presidente con los periodistas. El periodista aseguró que sus críticas tienen una intención "constructiva".

Viale explicó que sus cuestionamientos hacia Milei parten de una intención que, según sostuvo, busca que al Presidente le vaya bien. "Yo siempre lo digo con ánimo constructivo de querer ayudarlo, porque quiero que a él le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien", afirmó el periodista.

Sin embargo, luego endureció su planteo y reclamó que el mandatario deje de mantener enfrentamientos constantes con los periodistas. "Basta, basta. Es insoportable ese tema que tiene con los periodistas", sostuvo Viale.

Jonatan Viale criticó al presidente Javier Milei en Radio Rivadavia..

El pedido de Jonatan Viale al Presidente

El conductor de Radio Rivadavia aclaró que su planteo no estaba relacionado específicamente con los ataques que él pudiera recibir de parte del Presidente. "Pero no por mí. Por mí que siga pegándoles a los periodistas", señaló Viale.

En ese sentido, el periodista sostuvo que el problema central, desde su perspectiva, es el efecto que esa estrategia puede tener sobre Milei y su Gobierno. "No le sirve, ¿no se da cuenta?", planteó en vivo.

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