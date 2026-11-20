El periodista Jonatan Viale aseguró que Karina Milei no quiere que Patricia Bullrich sea vicepresidenta y deslizó una explicación sobre el supuesto rechazo de la secretaria general de la Presidencia. Así, indagó en la interna que hay en el Gobierno nacional a menos de un año de las elecciones 2027.

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Durante su programa en TN, Jonatan Viale habló sobre la interna dentro del Gobierno y sorprendió con una afirmación sobre la relación entre Karina Milei y Patricia Bullrich. "Me dijeron que Karina Milei de ninguna manera la quiere a Patricia de vice", sostuvo Viale durante la conversación con Franco Mercuriali.

La frase generó una inmediata reacción de Mercuriali, quien remarcó el peso de la revelación. "Fuerte igual. Lo estás diciendo como...", comentó el conductor, antes de que Viale aclarara que lo había mencionado "al pasar".

Sin embargo, el periodista avanzó con una explicación sobre los motivos detrás de la supuesta postura de Karina Milei. "La explicación que me daban a mí es: ‘Imaginate a Patricia de vicepresidente’", relató.

Jonatan Viale desnudó la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich.

Qué dijo Jonatan Viale sobre Patricia Bullrich

Luego de reproducir esa frase, Viale decidió no profundizar en la interpretación de lo que le habían transmitido y cerró su comentario con una alusión que dejó abierta la cuestión. "Y hasta ahí llego. Creo que me entendés, ¿no?", expresó el periodista.