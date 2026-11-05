Jonatan Viale apuró en vivo a Milei tras la derrota de Trump: "Todo"

La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos dejó una advertencia para Javier Milei. Jonatan Viale analizó el resultado y cuestionó la tranquilidad que transmiten sectores cercanos al Presidente. "La gente no vuelve atrás", sostuvo que le dijeron desde el oficialismo, y planteó una conclusión contundente: "Billetera mata galán".

{{{htmlAmp}}}

En su análisis, Viale puso el foco en la reacción de los dirigentes más cercanos a Milei frente al revés electoral de Trump. “Acá, los más cercanos a Milei yo consultaba y decían: ‘Bueno, TMAP (todo marcha acorde al plan), la ganamos igual la elección, enfrente está el kirchnerismo, el anticristo’. ‘La gente no vuelve atrás’”, relató.

El periodista llamó a revisar esa lectura a partir de lo sucedido en Estados Unidos. "Yo analizaría todo", planteó, antes de poner el foco en el impacto que puede tener el bolsillo de los votantes por encima de las identidades políticas.

Las elecciones de medio término terminaron con un fuerte revés para Trump y el Partido Republicano. Los demócratas consiguieron el control de las dos cámaras del Congreso, en un resultado que fue interpretado por Viale como un voto castigo contra el oficialismo estadounidense.

Jonatan Viale apuró en vivo a Milei tras la derrota de Trump.

"Billetera mata galán": la frase de Viale sobre Trump

A partir de ese escenario, Viale resumió su interpretación con una frase que también utilizó para marcar una advertencia para el Gobierno argentino: “La moraleja que te deja Estados Unidos es: billetera mata galán”.