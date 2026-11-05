La advertencia de Jonatan Viale a Javier Milei en vivo: "La gente..."

La contundente derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos encendió una señal de alerta para Javier Milei. En su programa de Radio Rivadavia, Jonatan Viale analizó las consecuencias políticas del resultado y le dejó una advertencia al Presidente: el respaldo electoral puede evaporarse cuando la situación económica golpea el bolsillo de la gente.

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“Perdió a Trump. Quiere decir que algo malo está pasando ahí. ¿Por qué? Y porque hubo un voto castigo, no es que ahora son demócratas. La gente se enoja, siempre decimos: vota en contra. La gente vota en contra”, planteó el periodista.

En ese sentido, cuestionó la tranquilidad que, según describió, transmiten algunos sectores cercanos al mandatario argentino. “Acá los más cercanos a Milei te dicen: ‘No pasa nada, todo marcha acorde al plan, la elección la ganamos igual de taquito, enfrente está el anticristo, la gente no vuelve atrás’. Bueno, perfecto”, ironizó.

El Partido Republicano sufrió una aplastante derrota en las elecciones de medio término.

Como contrapartida, Viale apeló a una frase contundente: “Yo digo: billetera mata galán. Y mirá que este era un galán fuerte, Trump. Mirá que este era fuerte en serio, y lo hicieron pelota”.

El conductor explicó que, en Estados Unidos, la suba del precio de los combustibles coincidió con una caída en la popularidad del republicano. A partir de ese ejemplo, advirtió que el Gobierno argentino no debería subestimar el malestar social: “Muchas veces la gente te castiga sin importar tanto el instrumento”.

“Te puede castigar por derecha con Massa, por izquierda con Kicillof, por el medio con Schiaretti, pero te castiga. Si la gente está enojada, te castiga”, insistió. Incluso recordó que Alberto Fernández llegó a la Presidencia en 2019, según su interpretación, porque una parte del electorado estaba enojada con Mauricio Macri.

La preocupación por el bolsillo y el humor social

Para reforzar su advertencia, Viale puso el foco en cómo se sienten los argentinos. Citó un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, que ubicó a la incertidumbre (43%) como la principal emoción mencionada, seguida por la angustia (40%), el hartazgo (33%) y el temor al futuro (30%).

También mencionó un estudio de Management & Fit sobre las preocupaciones personales: la dificultad para llegar a fin de mes encabezó las respuestas, seguida por los bajos ingresos, la inseguridad y el endeudamiento familiar.

“Entonces, hoy, ¿cómo está la gente en Argentina? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo está la gente? ¿Está bien? ¿Está mal?”, planteó. Finalmente, dejó abiertas dos preguntas sobre el impacto del revés de Trump en la administración libertaria: “¿Cómo le va a pegar a Milei esta derrota de Trump? ¿Puede afectar la economía? ¿Puede afectar la gobernabilidad?”.