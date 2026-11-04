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Jonathan Heguier
Casa Rosada

Velorio en la Rosada por la derrota de Trump: alerta 2027, voto joven y el nuevo libreto libertario

"Un quilombo por vez tenemos que tener", gritaban en los despachos. Santiago Caputo dejó la Casa de Gobierno a las 23 horas con el resultado puesto. Fue el gran perdedor de la noche. Milei vivió todo entre Olivos y el avión. Hubo sorpresa por el trágico resultado para los libertarios: ya creen que pueden perder el año próximo.

04 de noviembre, 2026 | 16.12

"Un quilombo por vez tenemos que tener", gritaban en los despachos de la Casa Rosada mientras Donald Trump se venía inesperadamente abajo en las elecciones de medio término y el Gobierno intentaba resolver otro cortocircuito más con un proyecto de ley fallido enviado al Congreso

El Gobierno fue un velorio anoche. Santiago Caputo, uno de los principales puentes de la administración libertaria con el trumpismo, fue el gran perdedor de la noche. Se fue a las 23 horas de la Rosada con el resultado puesto. Nadie podía creerlo. Inesperado trompazo para los libertarios, que hace una semana esperaban que Trump solo pierda la Cámara de Representantes y hasta anoche descreían de que los demócratas podían quedarse con 54 senadores de 100. 

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A medida que pasaban los minutos, el escenario en EEUU y en Argentina empeoraba. Javier Milei vivió todo entre la Quinta de Olivos y el avión hacia España. Una tragedia. El Gobierno esperaba una línea de los republicanos. Nunca llegó. No hubo denuncia de fraude ni nada. Solo en EEUU reconocieron el golpazo, hicieron una autocrítica pública y luego se le unieron los argentinos, con mensajes en redes sociales, sobre todo de los trolls caputistas, que culpaban a la economía y a las guerras mal llevadas de Trump. 

Sin embargo, en el corazón del Gobierno libertario, la derrota fue más profunda. Por primera vez, internamente los violetas se dieron cuenta de que Milei el año que viene puede llegar a perder. 

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"Lo que más nos preocupa es cómo perdió Donald el voto joven de los varones. Y sabemos que acá también ya lo perdimos. Y va a ser muy difícil recuperarlo. Tenemos que trabajar para que no nos pase", dijo una alta fuente a El Destape

Ahora en el Gobierno intentan dejar en claro que "la relación con Estados Unidos va más allá de quien gobierne. Queremos afianzar para siempre el vínculo con ellos, sean republicanos o demócratas". Es el nuevo libreto libertario. Es muy factible que los republicanos dejen el poder en 2028. Y Milei en 2027. 

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Para peor, el Presidente puede quedarse sin su última línea salvadora de financiamiento, como lo fue en 2025, tal cual adelantó el economista favorito de Milei, Alberto Ades, a El Destape. Trump quedó acorralado por su salvataje al gobierno argentino. Y se desconoce si seguirá en su cargo Scott Bessent. El 2027 para los libertarios se vuelve oscuro. 

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Jonathan Heguier

Periodista desde 2007. Acreditado en Casa Rosada. Escribo en El Destape y hablo en El Destape Radio AM1070.
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