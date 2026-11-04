"Un quilombo por vez tenemos que tener", gritaban en los despachos de la Casa Rosada mientras Donald Trump se venía inesperadamente abajo en las elecciones de medio término y el Gobierno intentaba resolver otro cortocircuito más con un proyecto de ley fallido enviado al Congreso.

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El Gobierno fue un velorio anoche. Santiago Caputo, uno de los principales puentes de la administración libertaria con el trumpismo, fue el gran perdedor de la noche. Se fue a las 23 horas de la Rosada con el resultado puesto. Nadie podía creerlo. Inesperado trompazo para los libertarios, que hace una semana esperaban que Trump solo pierda la Cámara de Representantes y hasta anoche descreían de que los demócratas podían quedarse con 54 senadores de 100.

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Pánico en la Casa Rosada por el inesperado revés de Trump

"Con hasta 52 senadores de ellos, el Gobierno argentino puede muñequear la situación", decían anoche ante El Destape incrédulos. Trump quedó en la cornisa.

A medida que pasaban los minutos, el escenario en EEUU y en Argentina empeoraba. Javier Milei vivió todo entre la Quinta de Olivos y el avión hacia España. Una tragedia. El Gobierno esperaba una línea de los republicanos. Nunca llegó. No hubo denuncia de fraude ni nada. Solo en EEUU reconocieron el golpazo, hicieron una autocrítica pública y luego se le unieron los argentinos, con mensajes en redes sociales, sobre todo de los trolls caputistas, que culpaban a la economía y a las guerras mal llevadas de Trump.

Sin embargo, en el corazón del Gobierno libertario, la derrota fue más profunda. Por primera vez, internamente los violetas se dieron cuenta de que Milei el año que viene puede llegar a perder.

¿Qué teme el oficialismo de cara a las próximas elecciones y por qué preocupa el voto joven?

"Lo que más nos preocupa es cómo perdió Donald el voto joven de los varones. Y sabemos que acá también ya lo perdimos. Y va a ser muy difícil recuperarlo. Tenemos que trabajar para que no nos pase", dijo una alta fuente a El Destape.

Ahora en el Gobierno intentan dejar en claro que "la relación con Estados Unidos va más allá de quien gobierne. Queremos afianzar para siempre el vínculo con ellos, sean republicanos o demócratas". Es el nuevo libreto libertario. Es muy factible que los republicanos dejen el poder en 2028. Y Milei en 2027.

Sin red de contención: el oscuro panorama financiero que se abre para Milei y Caputo hacia 2027

Para peor, el Presidente puede quedarse sin su última línea salvadora de financiamiento, como lo fue en 2025, tal cual adelantó el economista favorito de Milei, Alberto Ades, a El Destape. Trump quedó acorralado por su salvataje al gobierno argentino. Y se desconoce si seguirá en su cargo Scott Bessent. El 2027 para los libertarios se vuelve oscuro.