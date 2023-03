Jey Mammon: "Estoy en shock, paralizado; tomo clonazepam todo el tiempo"

El presentador y cantante Jey Mammon aseguró estar en estado de "shock", contenido por sus familiares y amigos, y dijo que toma "clonazepam todo el tiempo", tras la denuncia pública de abuso realizada en su contra por Lucas Benvenuto, con quien dijo haber mantenido una relación consentida.

"No sé qué va a pasar en mi vida, pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere, que me acompañe y, si no, que se quede en el camino", expresa Mammon en el adelanto de una entrevista que será emitida esta tarde en la señal C5N.

En el tramo de la nota publicitado hoy, Mammon afirma: "Quiero contar cómo estoy porque hace una semana no digo nada. Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo".

Consultado por Jorge Rial sobre qué le gustaría decirle a Benvenuto, quien lo acusa de haber abusado de él cuando tenía 14 años, el conductor que hasta hace dos semanas estaba al frente de "La peña de morfi" responde: "Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo".

Tras varios días de silencio, el presentador y cantante aseguró el miércoles último, en un video que publicó en sus redes sociales, en el que por momentos aparece con la voz quebrada, haber tenido una relación consentida con su denunciante Lucas Benvenuto durante varios años pero negó haber abusado de él, lo cual fue posteriormente rechazado por el abogado de este, quien señaló que el caso tiene "una sola víctima".

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", dijo Mammon en la grabación, a modo de descargo.

