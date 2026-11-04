Por qué Jennifer Aniston nunca consideró adoptar para ser madre: qué dijo la actriz

Jennifer Aniston habló sobre su deseo de ser madre y explicó por qué nunca contempló la adopción como una alternativa para formar una familia.

La maternidad fue durante años uno de los aspectos más comentados de la vida privada de Jennifer Aniston. Después de atravesar distintos tratamientos de fertilidad y de hablar públicamente sobre las dificultades que enfrentó para tener hijos, la actriz explicó por qué nunca contempló la adopción como una alternativa y cómo vivió el final de ese deseo.

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Jennifer Aniston explicó por qué nunca quiso adoptar para ser madre

Durante su participación en el podcast Armchair Expert, la protagonista de Friends habló sobre las decisiones personales que tomó durante su búsqueda de la maternidad. En ese contexto, explicó que la adopción nunca estuvo entre sus opciones porque su deseo era tener un hijo con el que compartiera su vínculo biológico.

"Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido", expresó la actriz.

A sus 56 años, Jennifer Aniston reconoció que esa postura podía resultar difícil de comprender para otras personas, pero remarcó que respondía a un sentimiento íntimo y genuino. Su intención era experimentar la maternidad a través de un hijo biológico, independientemente de las opiniones externas.

Sus declaraciones también permitieron conocer una parte de su historia personal que durante mucho tiempo permaneció alejada de la exposición pública.

Los tratamientos de fertilidad de Jennifer Aniston y su lucha por quedar embarazada

La actriz atravesó durante aproximadamente dos décadas distintos intentos para convertirse en madre. Entre los procedimientos a los que recurrió se encontró la fecundación in vitro (FIV), además de otros tratamientos vinculados con la fertilidad.

En el podcast, también se refirió al momento en que comprendió que ya no podía continuar con ese proceso. "Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto", explicó.

Sobre ese cierre, describió el impacto emocional de recibir la confirmación de que las posibilidades se habían terminado. "Es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un instante extraño cuando pasa eso", agregó.

En una entrevista anterior con Allure, publicada en 2022, Aniston había repasado las dificultades que atravesó durante lo que definió como su "camino de la maternidad".

En aquella oportunidad, reconoció que habría tomado otras decisiones si hubiera conocido algunas alternativas disponibles para preservar su fertilidad. "Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho, ‘congela tus óvulos. Hazte ese favor’. Nunca lo piensas. Así que aquí estoy hoy. Ese barco ya zarpó. Pero no tengo ningún arrepentimiento", señaló.

Qué dijo Jennifer Aniston sobre los rumores de su maternidad

La protagonista de Friends atravesó durante años distintos tratamientos de fertilidad, entre ellos procedimientos de fecundación in vitro, para intentar quedar embarazada.

Otro de los aspectos que la actriz cuestionó fue la presión mediática que recibió durante años por no haber tenido hijos. En una entrevista con Harper's Bazaar UK, recordó que su vida privada estuvo acompañada de especulaciones constantes y de interpretaciones sobre sus prioridades personales.

Según explicó, durante mucho tiempo se instaló una imagen de mujer enfocada exclusivamente en su carrera, sin que se conociera la historia que atravesaba puertas adentro. "No conocían mi historia, ni lo que estuve atravesando durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos", sostuvo.

También recordó los comentarios que la señalaban como una "adicta al trabajo egoísta", una etiqueta que consideró injusta frente a las dificultades personales que estaba atravesando.

La reflexión de Jennifer Aniston sobre su vida después de los tratamientos

Al recordar aquellos años, Jennifer Aniston reconoció que atravesó situaciones especialmente difíciles entre los 30 y los 40 años. Sin embargo, también reflexionó sobre cómo esas experiencias influyeron en su crecimiento personal.

"De no haber pasado por eso, nunca me habría convertido en quien debía ser. Estaba intentando quedar embarazada", manifestó en su conversación con Allure.

La actriz también admitió que los rumores y las preguntas recurrentes sobre su maternidad fueron difíciles de sobrellevar. "Fueron años y años de especulación, fue realmente duro", afirmó.

Con sus últimas declaraciones, Aniston volvió a poner en palabras una experiencia que durante mucho tiempo mantuvo en privado y dejó en claro que su historia estuvo marcada por decisiones personales, tratamientos médicos y un proceso emocional mucho más complejo de lo que mostraba la imagen pública.