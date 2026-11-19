El presidente Javier Milei protagonizó un llamativo momento televisivo durante una entrevista con Eduardo Feinmann en la pantalla de A24, al rechazar de forma tajante la afirmación de que los sectores asalariados atraviesan serias dificultades para cubrir sus gastos básicos. En su intervención, el mandatario sostuvo que las advertencias vinculadas a la pérdida de poder adquisitivo responden a una supuesta operación política y desmintió otra vez que la gente no llegue a fin de mes.

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Milei desestimó las advertencias sobre el deterioro de los ingresos y apuntó de manera directa contra los análisis de opinión pública y los relevamientos de consultoras privadas.

La justificación de Javier Milei

El mandatario calificó de falsa la problemática social del poder de compra. "Es falso ese dilema. Y también es falso lo de 'la gente no llega a fin de mes'", lanzó el mandatario al inicio de la entrevista. Para sostener su postura, atribuyó la formulación de ese concepto a una maniobra deliberada: "Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos".

Visiblemebte sorprendido, Feinmann intervino para describir la realidad financiera que enfrentan los trabajadores cuando los recursos se agotan antes de cobrar: "No llega al día veinte y tiene que pedir plata para vivir los otros diez". Sin embargo, Javier Milei interrumpió al conductor para reiterar sus críticas hacia quienes elaboran informes socioeconómicos y asegurar que se trata de "un encuestador que es un operador político" que "obviamente juega para el kirchnerismo".

El debate sobre el endeudamiento y la dinámica del ajuste

Para refutar el planteo sobre la falta de ingresos, el jefe de Estado interpeló al periodista sobre la subsistencia biológica. "¿La gente puede vivir diez días sin comer y sin beber?", preguntó de forma retórica. Feinmann intentó una respuesta ante el insólito planteo de Milei y reiteró que las personas suelen recurrir al crédito para subsistir durante ese tramo final del mes. Pero el mandatario intentó desarticular el argumento con un polémico razonamiento.

"Ah, es interesante, porque ese es un pensamiento incorrecto, porque es de un solo período. Al otro mes hay que pagar", argumentó Javier Milei. Frente a las repreguntas sobre la posibilidad de que los hogares continúen tomando deuda de manera recurrente para cubrir sus necesidades básicas, el mandatario descartó que esa dinámica sea válida para explicar la situación social.

"Usted sigue teniendo siempre el mismo período, lo que está haciendo, de última, es pasarlo en el tiempo. Y una vez que ya lo pasó, al otro mes, para poder rolear, digamos, va a tener que pagar", detalló el mandatario durante la emisión. En su conclusión, remarcó que ese proceso "mantendrá el stock de deuda constante, por lo tanto, se terminó el problema", por lo que calificó el debate de "inconsistente cuando usted lo piensa en dinámica".