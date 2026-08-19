Internaron al papá de Tini: qué le pasó y cómo se encuentra

Alejandro Stoessel, padre de Tini, fue internado este martes. La noticia la dio a conocer Pepe Ochoa en LAM, dando todos los detalles del caso y explicando qué fue lo que llevó al papá de la artista a tener que ser ingresado al hospital; cómo es su estado actual y cómo es el panorama.

"Hoy a las cinco de la tarde, Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, bastante agudo", expresó primeramente el periodista, señalando que "él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal, fue a la guardia a las cinco de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios", tras lo cual "decidieron dejarlo internado".

Alejandro Stoessel y Tini juntos.

¿Qué le pasó a Alejandro Stoessel?

"Ya sabemos que Alejandro no goza de la mejor salud", apuntó Ochoa, recordando lo que "en su momento lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por la salud de Alejandro". Tras aseverar que "y ahora él está internado" y que "no hay un parte oficial del tema", indicó que "tampoco me dieron los motivos de lo que estaba pasando", aunque "sí lo que me dicen es que no es ni ninguna terapia intensiva, que Alejandro está bien, que está consciente, pero que por el dolor que tenía, que era un dolor agudo en el pecho, decidieron dejarlo".

"Él está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos. No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Pero bueno, en este momento si se quiere, de todo lo que está pasando con Tini y lo mediático... tal vez a Alejandro no le jugó una buena pasada", sentenció haciendo mención de los rumores sobre el vínculo de Tini con sus padres y la decisión de no invitarlos a su boda.