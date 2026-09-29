El periodista ultra oficialista Jonatan Viale lanzó un insólito reclamo dirigido a la administración nacional. El comunicador reflexionó sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo revise su vínculo con las demandas de la sociedad frente a un escenario que calificó como adverso.

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Al referirse al presente político y social, Viale señaló que no alcanzan las justificaciones y apuntó de lleno a la estrategia del oficialismo. "Consuelo de tontos. Impera, creo yo, más con estos números de hoy tan complicados, que el Gobierno se acerque mucho más a la gente, si quiere recuperar los números de las últimas elecciones, que le había ido muy bien", afirmó al aire.

Las internas en el oficialismo y la referencia a Olivos

En su análisis, el conductor apeló a una reciente declaración de Javier Milei para sostener su planteo y advertir que los mayores obstáculos provienen de la propia dinámica del espacio. "Lo dijo el otro día el presidente Milei: el rival de Milei es Milei. Mi rival soy yo", recordó el periodista sobre la autodefinición del mandatario.

A partir de esa premisa, Viale reveló datos sobre las tensiones en el entorno presidencial y aseguró que los desacuerdos políticos volvieron a escalar. "Me dicen que la interna volvió a explotar, feo, y que lo de Olivos fue por la interna, y que va a haber más cosas por la interna, y que se están tirando otra vez muy feo por la interna", advirtió respecto de los conflictos en la cúpula gubernamental.

El reclamo de mayor gestión y conducción

Ante este panorama de fricciones políticas, el periodista insistió en que el Gobierno debe concentrar sus energías en resolver problemas antes que en alimentar disputas de poder. Por este motivo, exigió un viraje claro en las prioridades de la gestión pública.

"Por eso, menos enojo, más gestión, menos interna, más conducción", sostuvo Viale, antes de redondear su postura con un mensaje directo: "Menos interna y más conducción. Menos persecuta y más solución. Menos queja, más acción".