Insólito: un periodista de LN+ afirmó que hay un "plan K" para "debilitar" a Lionel Messi

Insólita teoría de periodista de LN+

Lo que arrancó como un papelón televisivo terminó escalando hasta la arena política. La fake news que dio por muerto al padre de Lionel Messi no solo le costó el puesto a Florencia Peña en Luzu TV, sino que también habilitó las lecturas más insólitas. Una de ellas llegó desde LN+: el periodista libertario Luis Gasulla deslizó que detrás del error habría una operación deliberada contra la Selección Argentina.

¿Qué pasó con la fake news sobre el padre de Messi?

Durante la emisión de El show del verano, Peña afirmó al aire que Jorge Messi, papá del capitán argentino, había fallecido. El dato era falso y carecía de cualquier verificación. La información se viralizó en cuestión de minutos y obligó al entorno del futbolista a publicar un comunicado oficial para aclarar que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando de manera favorable.

El papelón tuvo consecuencias inmediatas. Luzu TV oficializó la salida de Peña y desvinculó también a los productores responsables de haberle pasado el dato erróneo al aire. Nicolás Occhiato, dueño de la señal, calificó lo ocurrido como "inadmisible" y remarcó el compromiso del canal con una comunicación "responsable, respetuosa y rigurosa". Sobre la conductora, el comunicado precisó que había decidido "dar un paso al costado".

La insólita teoría de Gasulla

Mientras el escándalo se ordenaba puertas adentro, el ladero de Luis Majul decidió darle otra dimensión. A través de su cuenta de X, el periodista de LN+ sostuvo que lo de Peña no fue un hecho aislado, sino parte de lo que definió como un "plan K para debilitar moralmente a Messi y a la Selección".

Sin aportar una sola prueba, el comunicador trazó una supuesta línea entre distintos episodios mediáticos recientes, incluido un caso vinculado a una presunta corrida bancaria, y los metió a todos dentro de una misma maniobra. Para reforzar su hipótesis, apuntó contra Peña por su histórica cercanía con el expresidente Alberto Fernández.

Luis Gasulla intentó operar en un duro momento.

El remate fue el más resonante: según su interpretación, existiría una "orden" política destinada a "hundir a la Selección" en busca de un rédito partidario, con el objetivo de que el Mundial termine cuanto antes. La acusación, que no se sostiene en ninguna evidencia, no tuvo respuesta de los protagonistas señalados.