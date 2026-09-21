La insólita comparación de Feinmann para criticar a Kicillof: "Del otro lado del..."

Durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al cuestionar su mirada política y sus declaraciones públicas. Junto a la locutora María Isabel Sánchez y los demás integrantes de la mesa, el periodista calificó las posturas del mandatario como un retroceso conceptual. Sin embargo, empleó una comparación que sorprendió a muchos en redes.

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El intercambio comenzó a partir del análisis de las expresiones del dirigente provincial, momento en el cual en la mesa radial consideraron que sus dichos evidenciaban una postura desactualizada. "Admite que atrasa, efectivamente. Claro, un lapsus", señalaron al aire antes de que el conductor profundizará sus cuestionamientos directos.

Áxel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

El insólito comentario de Eduardo Feinmann contra Axel Kicillof

En su intervención central, Feinmann ironizó sobre la ubicación temporal del discurso del gobernador bonaerense. "Con Kicillof uno puede estar en el siglo XX, no en el siglo XXI, en el 1900", lanzó el conductor, quien de inmediato llevó la metáfora hacia el plano internacional de la Guerra Fría: "En el 1900 y del lado oriente de Alemania, ¿no?".

Lejos de frenar allí, el conductor insistió en su caracterización histórica y apuntó: "Exactamente, antes de 1990, ahí, del otro lado del Muro de Berlín", afirmó Feinmann para descalificar el posicionamiento ideológico del referente oficialista, aunque empleando una analogía bastante extraña y que a muchos les pareció estéril.

Otro compañeros del estudio intervino para sumar un comentario sobre el régimen de la República Democrática Alemana y la división de la capital germana: "Sí, pero recordamos que la gente quería salir, no entrar".