Feinmann le soltó la mano a Milei y lo expuso en vivo: "Una gran realidad"

Durante la emisión de su programa en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann compartió una reflexión sobre la situación económica y laboral en la Argentina, a partir de un informe televisivo que vio mientras realizaba un recorrido por diferentes canales de noticias. En su relato, el periodista describió una escena que consideró representativa de las dificultades cotidianas que atraviesan muchos trabajadores para cubrir sus gastos mensuales.

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El episodio en cuestión ocurrió a raíz de la convocatoria laboral lanzada por un nuevo comercio gastronómico en Berazategui, que ofrecía quince puestos de trabajo vacantes, con una remuneración promedio estipulada en 800.000 pesos. La respuesta a la búsqueda superó ampliamente las expectativas y generó una concentración masiva de postulantes.

"No llego a fin de mes": el crudo relato de Eduardo Feinmann sobre la realidad laboral

Al describir el escenario que observó en la pantalla, el conductor puntualizó la magnitud de la concurrencia: "Había 1000 metros de cola. 1000 metros de cola para quince lugares", remarcó al aire, subrayando la desproporción entre la cantidad de vacantes disponibles y el número de personas que se acercaron para intentar conseguir una oportunidad de trabajo.

En medio de esa cobertura, un cronista televisivo comenzó a entrevistar a quienes aguardaban en la hilera. Fue allí donde una mujer sorprendió al revelar que, a diferencia de la mayoría de los aspirantes que buscan reinsertarse en el mercado laboral, ella ya contaba con una ocupación registrada en el sector de la salud.

El caso de la enfermera y la conclusión de Feinmann

Feinmann detalló el diálogo que mantuvo el periodista con la trabajadora. Ante la consulta sobre si estaba en la búsqueda de empleo, la mujer respondió de manera afirmativa pero aclaró de inmediato su condición actual: "Bueno, yo tengo trabajo. Yo soy enfermera y trabajo en una clínica de Palermo muy conocida".

Frente a la repregunta sobre los motivos que la llevaban a realizar una fila extensa para ingresar a una parrilla teniendo ya un puesto formal, la respuesta expuso de forma cruda las limitaciones de los ingresos frente al costo de vida actual. La mujer explicó que su jornada habitual transcurre durante la mañana y la tarde, por lo que necesitaba incorporar una actividad nocturna para poder subsistir.

"No llego a fin de mes. Necesito otro empleo. Trabajo temprano como enfermera, termino a la tarde y necesito a la noche trabajar porque no llego a fin de mes", fue la frase textual de la entrevistada que Eduardo Feinmann reprodujo durante su intervención.

Tras narrar el caso, el conductor analizó el alcance del fenómeno dentro del panorama socioeconómico general. "A ver, quizás no es la foto completa del país, pero es una gran realidad", sostuvo el periodista, marcando que la escena grafica una problemática extendida en diversos sectores de la población asalariada.

De inmediato, desde el equipo del programa intervinieron para caracterizar técnicamente la situación descrita en el móvil: "Una postal que de vuelta refleja lo que se llama subocupación", aportaron en la mesa de trabajo. Ante esa observación, el conductor coincidió de manera categórica: "Subocupación, exactamente", concluyó antes de dar paso a la continuidad informativa de la mañana.