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León XIV en Argentina

Innecesaria crítica de Nelson Castro contra Francisco a un día de la llegada del papa León XIV a la Argentina: "Es un..."

El periodista compartió sus impresiones después de encontrarse con el actual pontífice y marcó una innecesaria diferencia con su antecesor en la forma de relacionarse con los demás.

07 de noviembre, 2026 | 16.03
Nelson Castro, Francisco, papa León XIV

A un día de la llegada del papa León XIV a la Argentina, Nelson Castro recordó su encuentro con el pontífice durante el viaje hacia Sudamérica trazando una innecesaria comparación y crítica contra Francisco. El periodista se refirió al trato que recibió y señaló una diferencia en la manera de conversar de ambos.

En diálogo con Guadalupe Vázquez por Radio Rivadavia, Castro sostuvo que León XIV presta atención a quien tiene enfrente antes de responder. "León escucha", remarcó.

La comparación de Nelson Castro entre León XIV y Francisco

Al explicar su impresión, el periodista señaló que el actual papa mira a su interlocutor y espera a que termine de hablar. En cambio, según su perspectiva, recordó que Francisco comenzaba las conversaciones tomando la palabra.

Sobre León XIV, Castro agregó: "Transmite serenidad, transmite calma, transmite afecto". También contó que el contacto personal con el pontífice le resultó "muy grato".

El periodista mencionó otra diferencia que observó en sus recorridas: según su relato, Francisco solía apartarse del protocolo, mientras que León XIV lo respeta.

Cuándo llega León XIV a la Argentina

La visita del papa a la Argentina está prevista del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluye a Uruguay y Perú. En el país, el pontífice tiene actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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