El periodista ultra oficialista Jonatan Viale analizó en su programa de Rivadavia AM 630 la desconexión existente entre las cifras macroeconómicas que celebra la administración de Javier Milei y la situación cotidiana de los ciudadanos. Durante su exposición, advirtió sobre un fenómeno que el oficialismo no estaría registrando en su lectura de la coyuntura.

{{{htmlAmp}}}

A partir de un informe elaborado por la consultora Moiguer, el conductor planteó interrogantes directos respecto a si el repunte en sectores como la energía y la minería tiene un correlato en los ingresos de la población: "¿Ese crecimiento de la actividad le llega a la gente? ¿El crecimiento de Vaca Muerta, todo eso, no? Lo que dice Milei, el petróleo, el litio, ¿le llega a la gente al bolsillo, a la billetera, al sueldo?".

Según detalló Viale, la respuesta a esa pregunta marca un quiebre fundamental en la percepción social, reflejado en una serie de indicadores que exponen una profunda caída del consumo masivo a pesar de la suba técnica de la actividad general.

La brecha entre el PBI y el consumo masivo

De acuerdo con las cifras de la consultora presentadas al aire, el PBI muestra una suba de 16 puntos en comparación con 2021 y de 13 puntos respecto a 2023. Sin embargo, ese dinamismo contrasta de manera drástica con el comportamiento de las compras cotidianas en los hogares argentinos.

Viale remarcó que el consumo masivo acumula casi dos años de retroceso constante. Al tomar el año 2021 como base 100, el indicador descendió a 90 en 2024, para luego situarse en 88 en febrero, 80 en abril y 77 en junio, confirmando que la reactivación no permea hacia los sectores mayoritarios.

En ese sentido, el informe de la consultora advirtió que "empieza a instalarse una nueva certeza: el crecimiento del país no necesariamente se traduce en bienestar individual". Para ilustrar el punto, el periodista citó el testimonio de un focus group realizado en territorio bonaerense: "Yo veo cómo Vaca Muerta no para de crecer, pero el gas y la nafta nos salen cada vez más caros".

El cambio de tendencia en las expectativas a futuro

Esta falta de derrame económico comenzó a impactar de forma directa en el clima de opinión pública y en las perspectivas hacia adelante. Los datos expuestos revelaron que actualmente un 41% de los encuestados considera que el próximo año será peor, mientras que solo un 38% mantiene una visión optimista.

Este escenario representa una inversión de los registros previos. Viale recordó que durante el período electoral de 2025, el 52% de la sociedad proyectaba un horizonte más favorable y apenas un 28% manifestaba desánimo respecto al rumbo del país.

"Además de la vida real, los gobiernos tienen que generar expectativa de que la cosa va a mejorar", explicó el conductor, señalando que el debilitamiento de la esperanza colectiva representa un desafío político de primer orden para el Ejecutivo.

El descontento en los jóvenes y los sectores de mayores ingresos

El retroceso en la confianza no se distribuye de manera homogénea, sino que golpea con fuerza en dos segmentos sociodemográficos estratégicos: el sector ABC1 y la juventud. En el caso de los sectores de mayores ingresos, históricamente vinculados al voto del PRO, las dudas crecen pese a la cercanía de dirigentes de ese espacio.

Por otro lado, la caída de expectativas alcanza un 17% entre los jóvenes de 16 a 25 años. Se trata del núcleo que respaldó a Javier Milei en las elecciones primarias de 2023, caracterizado por trabajadores de plataformas y habitantes del conurbano.

Finalmente, Viale sintetizó la conclusión del estudio de la consultora Moiguer al señalar la frase que define el estado de ánimo predominante en la sociedad argentina: "Argentina mejora, yo no".